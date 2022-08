Følg Deadline Day live på Nordjyske.dk: Hvem bliver købt og solgt?

FODBOLD:For mange fodboldfans er det et af årets højdepunkter - Deadline Day i sommerens transfervindue. Det er her, hvor klubberne i kapløb med tiden tilføjer en stor profil til truppen, sikrer eller går glip af et millionsalg eller får lavet den sidste oprydning på overskudslageret.

Ripodsten følger de afgørende timer i transfervinduet, og sender live på Facebook og nordjyske.dk fra kl. 20-24 onsdag 31. august . Der er lagt op til en underholdende aften for alle fodboldfans.

På programmet er analyser, interviews og debat om AaB og de øvrige nordjyske divisionsklubbers sommertransfervindue, tilbageblik på AaB-transfers gennem de seneste 20 år, quiz og meget mere. Derudover er der updates på de største handler i resten af de danske topklubber samt aftenens vigtigste transfers i de største europæiske ligaer.

Ripodsten-vært Jens Otto Barsøe styrer løjerne og får i studiet hos Det Nordjyske Mediehus i Aalborg blandt andre selskab af sportsredaktør Claus Jensen, sportsjournalist Simon Ydesen, journalist Simon Brix Frederiksen, forfatter og fodboldfan Esben Suurballe og tidligere professionel fodboldspiller og fodboldagent Thomas Gaardsøe.

Derudover kommer du også til at høre fra sportscheferne i de tre største nordjyske klubber. Så vil du helt tæt på de sidste spændende timer af transfervinduet, så vil det være en god idé at tænde for Ripodsten Live - Deadline Day.