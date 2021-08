Følg med i revanchekampen: Mors-Thy og Aalborg Håndbold tørner sammen igen i Super Cup-finalen

HÅNDBOLD:I aften er der endnu en gang dømt nordjysk opgør, når de forsvarende mestre fra Aalborg igen står overfor de forsvarende pokalvindere fra Mors-Thy, som man tabte til i pokalfinalen. Du kan følge med i kampen på vores liveblog via linket, som vil komme i bunden af artiklen inden kampstart.

Det er et Aalborg Håndbold-hold, der har oprustet sig gevaldigt med store navne siden det forrige opgør. Samtidig har Mors-Thy Håndbold været plaget af corona i opstartsfasen, hvilket efterfølgende har kostet diverse skader, herunder profilspilleren Mads Hoxer, der deltager i kampens hede fra tribunen.

Der er for alvor dømt revanchekamp mellem holdene, der begge har noget at bevise i jagten på et nyt trofæ.

