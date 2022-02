Før AaB's sidste test: Her vil Oscar Hiljemark gerne se fremgang

FODBOLD:AaB spiller fredag klokken 13 den sidste testkamp før forårspremieren i Superligaen, når SønderjyskE gæster Aalborg Portland Park. Kampen kan livestreames her på nordjyske.dk.

Selvom det bliver alvor for aalborgenserne om godt en uge, skal man dog ikke konkludere, at de 11 navne, der fredag starter mod SønderjyskE, også starter ni dage senere mod FC Midtjylland i Herning.

- Vi har en rigtig god konkurrencesituation i truppen, og det er præcis sådan, det skal være. Vi har slet ikke lagt os fast på en startopstilling endnu, og hver enkelt kamp og modstander i foråret kommer også til at kræve noget forskelligt. Vi får brug for alle mand, siger Oscar Hiljemark, der sammen med Rasmus Würtz udgør den aktuelle trænerduo hos AaB.

Vil skabe flere chancer

Duoen har stået i spidsen for AaB siden 14. januar, og de har forsøgt at skrue på nogle detaljer - i forhold til det koncept, som i efteråret gav holdet gode resultater i Superligaen.

- Vi vil gerne blive bedre til at skabe chancer mod et etableret forsvar og optimere vores presspil, så vi vinder endnu flere bolde højt på banen, forklarer svenskeren, der føler sig tryg i sin nye rolle.

- Vi har et fantastisk trænerteam, som jeg trives godt i. Så jeg er sikker på, at vi nok skal få styr på tingene og sørge for, at holdet leverer positivt i foråret, konstaterer Oscar Hiljemark.

Fredagens møde med SønderjyskE bliver dog uden Lucas Andersen og Rufo, der er på skadeslisten, mens Casper Gedsted er ude med sygdom.

- SønderjyskE er et solidt fodboldhold, som kommer med en ny træner og nye ideer, så jeg ser frem til udfordringen og prioriterer, at vi får et resultat, siger AaB-træneren.