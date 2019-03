Før Brøndby: Ramkilde skadet igen - AaB rykker talenter ned

FODBOLD: Kun Marco Ramkilde er på skadeslisten, og AaB's cheftræner kan dermed vælge frit mellem 22 spillere, når Brøndby søndag venter på udebane i Superligaen.

Dermed er Frederik Børsting tilbage fra det lazaret, han som eneste mand opholdt sig på under den seneste kamp mod Hobro IK.

Marco Ramkilde ventes i øvrigt tilbage i træning i løbet af et par uger, og det positive er, at det ikke er den fodskade, der har drillet angriberen i flere år, som er problemet.

Hverken Wessam Abou Ali eller Mathias Ross trænede med lørdag, for de var i stedet sendt i kamp for AaB's U19-mandskab, der i forårspremieren havde besøg af Lyngby. Det er dog stadig planen, at i hvert fald Wessam Abou Ali kommer med i truppen til Brøndby-kampen.