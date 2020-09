Før bundgyser: Vendsyssel Håndbold skal hæve effektiviteten

HÅNDBOLD:Et blik på tabellen i kvindernes håndboldliga siger alt om vigtigheden af Vendsyssel Håndbolds hjemmekamp mod Skanderborg lørdag eftermiddag.

De nordjyske oprykkere har hentet ét point i de første tre runder, mens østjydernes konto er tom.

- Alle ved, det er en vigtig kamp, og vil vi blive i ligaen, skal vi også kunne slå Skanderborg på hjemmebane, fastslår cheftræner Kent Ballegaard.

Vendsyssels udfordring i sæsonstarten har ligget i offensiven, hvor de er rækkens mindst scorende.

- Jeg er ganske tilfreds med vores defensiv, der står som den skal. Men vores scoringsfrekvens skal op, hvis vi skal til at vinde nogle kampe. Heldigvis kommer vi til chancerne, men spillerne står overfor bedre keepere, end de har været vant til i 1. division. Det kræver endnu større koncentration og præcision i afslutningerne, men det kommer, mener Kent Ballegaard.

Vendsyssel må fortsat undvære den skadede trio Mette Brandt, Ida Jespersen og Natasja Øhrgaard.

- De to førstnævnte er forhåbentlig tilbage om nogle uger, så det begynder heldigvis at lysne. Sæsonen er jo lang endnu, så det er også vigtigt, at vi ikke forcerer noget, påpeger cheftræneren.

Lørdagens kamp mod Skanderborg begynder kl. 15.00 i Drinx Arena i Syvsten.