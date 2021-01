Før Final4 på isen: Pirater vil ikke prygles mere

ISHOCKEY:Efter to pokalskuffelser i træk på hjemmebane skal Aalborg Pirates i aften forsøge at gøre tredje gang til lykkens, når de møder Esbjerg Energy i semifinalen ved Final4.

Vestjyderne er og ikke ligefrem en håndplukket forhindring på isen i Bentax Isarena, for de har vundet alle sæsonens fem indbyrdes opgør mod aalborgenserne.

- Vi har måttet høre meget for både vores tabte semifinaler og dårlige statistik mod Esbjerg. Men der er kun én måde, at vi kan lukke munden på folk, og det er ved at vinde i aften, og jeg føler heldigvis, at vi er tæt på at ramme topformen, siger cheftræner Garth Murray.

Hjemmesejren på 6-1 over SønderjyskE for tre dage siden var det perfekte afsæt

- Vi har været lidt nede i en bølgedal, men vi ved at have folk tilbage fra skader og har fået ryddet ud i vores fejl. Vi skal først og fremmest have styr på de basale ting i vores spil, og det havde vi i tirsdags, siger Murray.

Én af de spillere, der er kommet tilbage fra skader fra nyligt, er den canadiske back Martin Levebfre, der lavede imponerende fire point mod SønderjyskE.

Piraternes træner er optimistisk før mødet med Esbjerg i sæsonens hidtil vigtigste opgør. Arkivfoto: Henrik Louis

- En så dygtig spiller, som ham, har lettere ved at finde formen hurtigt igen, så selvom han stadig mangler noget, kan han allerede hjælpe mig at gøre vores forwards endnu bedre, siger Pirates-træneren.

Der er fortsat tvivl om Martin Højbjerg and Jonas Brøndbergs deltagelse mod Esbjerg i aften, men ifølge Garth Murray klager ikke.

- Vi er tættere på at kunne stille i stærkeste opstilling, end vi har været hele sæsonen, så det er svært at klage.

Pokalturneringens Final4, hvor SønderjyskE og Rungsted mødes i den anden semifinale, udgøres af de fire bedste hold i Metal Ligaen efter den første tredjedel af grundspillet, og det har fra dag ét været et mål for Aalborg Pirates.

- Det har været en motivation i forhold til at starte sæsonen godt, at vi ville med til Final4, og det er egentlig ret fedt at kunne mærke lidt nervøs energi omkring holdet og følelsen af, at vi står overfor den første vind-eller-forsvind-kamp i sæsonen, siger Garth Murray.