Første coronatilfælde i Vendsyssel FF: Alle spillere testes søndag

FODBOLD:Vendsyssel FF skal have testet alle spillerne inden søndagens hjemmekamp mod Silkeborg.

Årsagen er, at reservemålmanden Emil Kobberup er testet positiv for corona, så i stedet må Mads Sylvan Jensen denne gang på bænken.

- Han studerer jo ved siden af fodbolden og har været tæt på en, der har været smittet der. Og så er han altså også selv testet positiv nu, siger træner Lasse Stensgaard.

- Så vi tester alle spillerne søndag morgen for at være så langt fra smittetidspunktet som muligt, så det kan da godt være, at vi står med en anden trup, end jeg havde regnet med. Men umiddelbart har han ikke haft så meget kontakt med mange, så v håber da det bedste, siger han.

Tilsyneladende er corona-tale normen, når Silkeborg og Vendsyssel møder hinanden, for i det omvendte opgør havde Silkeborg hele ni spillere og folk i staben, der var smittede.

Til gengæld kan Lasse Stensgaard glæde sig over, at den nytilkomne franskmand Gergory Berthier for alvor begynder at vise sig frem.

- Han var den, der var længst fra topformen, da han kom hertil, men han har rykket sig en del, og vi er der nu, hvor han er i spil til startopstillingen på linje med de andre. Han er en dejligt alsidig kant, der både er gennembrudsstærk og god med bolden. Og så er han lige god, om han går ind i banen eller mod baglinjen, så han er nem at tilpasse til andre spillere omkring ham.

Dagens kamp fløjtes i gang på Nord Energi Arena klokken 15.00.