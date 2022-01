Første Jammerbugt-træning mindede om Det Europæiske Melodi Grand Prix

FODBOLD:Der var bidende koldt, da Jammerbugt FC's nye træner Nabil Trabelsi havde kaldt truppen sammen til årets første træning. Der blev hørt tyske, engelske, vist nok franske og minsandten også danske gloser i forbindelse med træningen. Den sproglige diversitet fik omgangstonen til at minde om afviklingen af Euro Vision Song Contest.

Den første træning var imødeset med en vis spænding i forhold til antallet af nye ansigter, men mest af alt i forhold til, at det også var første træning under den nye cheftræner Nabil Trabelsi. Med andre ord: Dag 1 efter Bo Zinck.

Mens mørket langsomt gjorde sit indtog på banerne mellem Kaas og Pandrup, og vandpytterne blev overtrukket med is-skorpe løb Jammerbugt-truppen plus en række prøvespillere rundt og skuttede sig i kulden.

Netop prøvespillere er et nøgleord i Jammerbugt FC i disse uger. Den første træning var nemlig lig med flere nye ansigter, men indtil videre er der ikke noget konkret i forhold til disse navne, da de alle er på prøve.

- Jeg har en god fornemmelse omkring det her. Vi har første træningskamp mod Viborg på fredag, og der får vi se, hvordan det ser ud. Lige nu har vi 24 spillere til træning. Det kommer til at ændre sig i de kommende uger, for vi har nogle til prøvetræning nu, men der kommer andre til i den kommende tid, siger Nabil Trabelsi.

I forhold til spillestilen er der ikke så meget nyt at berette om. Det svæver i det uvisse, hvordan Jammerbugt skal spille.

Jammerbugt FC havde første træning under den nye cheftræner Nabil Trabelsi. Der var også mange nye spillere med til træningen. Pandrup 10 januar 2022.Foto Lars Pauli

- Det er svært at sige. I dag er første træning. Efter et par uger må vi se. Først må vi se, hvilke kvaliteter, spillerne besidder, og så må vi træffe en beslutning ud fra spillertyperne, siger Nabil Trabelsi.

Den nye cheftræner har påtaget sig lidt af en opgave med en trup, der er nærmest umulig at genkende i forhold til efteråret. Der er sagt farvel til mange spillere, og nu skal der siges goddag til næsten ligeså mange nye ansigter. Senest blev der også sagt farvel til Bo Zinck tro væbner Jan Rasmussen, der ikke længere skal være assistenttræner. Det får dog ikke den nye cheftræner til at bekymre sig alt for meget.

- Jeg er glad for den her opgave. Samlet set tror jeg, jeg kan løse opgaven. Jeg er glad for, at Bo Zinck vil hjælpe med gode råd og vores målmandstræner bliver. Sammen med klubbens fans tror jeg, vi kan løse opgaven, siger Nabil Trabelsi.