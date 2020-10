Første kamp på stadion: AaB Kvindefodbold skriver historie

FODBOLD:- Det er jo en historisk dag for AaB Kvindefodbold og lidt an belønning til alle dem, der har været med på vores rejse op i Gjensidige Kvindeligaen.

Sådan siger træner Martin Dale Stephens fra AaB til udsigterne til, at holdet lørdag skal spille på Aalborg Portland Park for første gang i klubbens historie.

Modstanderen er de forsvarende danske mestre fra Fortuna Hjørring, så det er ikke en hvilken som helt modstander, der kigger forbi, når AaB skal spille i nye omgivelser.

- Jeg kan virkelig mærke, at spillerne er spændte og glæder sig enormt meget. De er jo selv kommet på stadion for at se herrerne i mange år, og nu får de lov til selv at spille derinde. Der er slet ikke tvivl om, at det er stort for dem. Og der har virkelig været en god stemning til træning. Alle kæmper for at få lov til at starte inde til den her kamp, siger træneren.

- Og det er også , selvom vi har haft en virkelig svær sæson. Så er der alligevel god stemning og en tro på tingene, siger han.

Vænner os til niveauet

AaB har stadig blot fået et enkelt point siden oprykningen til landets bedste række, og dermed kan klubben allerede godt belave sig på at skulle i nedrykningsspil om at forblive i rækken, når grundspillet er overstået.

- Men jeg synes gang for gang, vi viser, at vi er ved at vænne os til rækken. Vi havde en meget tæt kamp mod HB Køge på hjemmebane for nylig, og vi spillede også godt mod Brøndby, så jeg synes, vi er på rette vej, siger Martin Dale Stephens.

De forsvarende mestre fra Fortuna kommer til kampen med tre sejre i de sidste fem kampe og indtager tredjepladsen i tabellen. Dermed har de seks point op til de evige rivaler fra Brøndby og tre point op til oprykkerne fra HB Køge, der har overrasket alt og alle og senest besejrede Brøndby 5-0.

Forspringet efter grundspillet er dog ikke så afgørende, da klubberne får point med videre i slutspillet i kraft af deres placering. Nummer et får 10 point med over, nummer to får otte point og nummer tre får seks point med videre. Og dermed vil intet være afgjort, når slutspillet tager sin begyndelse.

Der er kampstart på Aalborg Portland Park klokken 14.