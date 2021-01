Første nederlag i 2021: Frederikshavns defensiv smeltede til slut

ISHOCKEY:Så gik den ikke længere for Frederikshavn White Hawks, der indtil tirsdag aften havde status som ubesejret på isen i 2021. Efter at have indledt det nye år i overbevisende stil, blev høgene stækket i Vojens, hvor SønderjyskE fortjent vandt 6-2.

Hjemmeholdet var det dominerede hold gennem det meste af kampen, men Mathias Seldrup i målet holdt stand i en målløs 1. periode. Straks fra starten af 2. periode kom der dog gang i sagerne.

Mads Eller bragte SønderjyskE foran efter mindre end to minutter, men formstærke Radim Piroutek slog tilbage til 1-1 for Frederikshavn midtvejs i kampen. Mod slutningen af 2. periode bragte Steffen Frank igen sønderjyderne foran, men nok engang slog effektive White Hawks tilbage ved Mike Hammond, der sørgede for 2-2 ved periodepausen.

I 3. og sidste periode var der dog ingen tvivl om udfaldet. SønderjyskE lagde et tungt pres og sværmede omkring Mathias Seldrups mål. Fem minutter inde i perioden fik Yannick Vedel prikket 3-2 i nettet, og siden gik det stærkt.

Mike Little og Brendan Harms øgede til 4-2 og 5-2, og dermed var kampen reelt afgjort trods små syv minutter tilbage at spille i. Til slut tog Frederikshavn dog Mathias Seldrup ud i målet i en desperat jagt på en reducering, men i stedet scorede Bredan Harms i tomt net til 6-2.

Trods nederlaget sidder Frederikshavn nogenlunde sikkert på femtepladsen i Metal Ligaen, hvor de har et forspring på seks point til tirsdagens overmænd fra SønderjyskE.

Nordjydere skal efter planen i kamp igen på fredag hjemme i Frederikshavn, men det er usikkert, om den kamp bliver gennemført, da Rødovre er modstanderen. De har fået deres seneste mange kampe aflyst på grund af et større udbrud af corona i spillertruppen.