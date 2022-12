Første nytårsbrag i tre år med tilskuere: White Hawks ødelage aalborgensisk fest

AALBORG:Frederikshavn White Hawks vandt det første af to nytårsbrag mod Aalborg Pirates. 5000 forventningsfulde tilskuere var mødt op i Sparekassen Danmark Isarena, der for første gang i tre år kunne byde fans indenfor til de traditionsrige nytårskampe. Det blev minoriteten af White Hawks-fans, der kunne rejse hjem ligeså glade, som de var inden kampen. Det blev nemlig til en 2-1-sejr til Frederikshavn efter en meget ujævn kamp.

Da Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks senest krydsede skøjteklinger i Aalborg, havde hjemmeholdets fans glemt de obligatoriske fisk, der plejer at blive kastet på isen ved indløb fra frederikshaverne. Denne gang var nytårstorsken medbragt, og den blev smidt på isen, som det hører og bør sig i sådan en kamp.

Fra første skøjtetag var det to meget aggressive mandskaber, der kørte på. Aalborgs aggressivitet overtrumfede dog hurtigt frederikshavnernes. Hjemmeholdets spilovertag var nemt at få øje på i de første 20 minutter. Derfor virkede det også som en logisk udvikling, da Victor Rollin Carlsson bragte mesterholdet foran med 1-0 halvvejs igennem perioden.

Størstedelen af de 5000 tilskuere havde varmet op med en Kato-koncert inden kampen, så de var i stødet fra første faceoff. En uheldig tilskuer kom ufrivilligt i fokus, da hun blev ramt af en vildfaren puck, der var blevet afrettet op på tilskuerpladserne. Men nu var der jo tale om et derby, så en kold klud senere var hun tilbage på sin siddeplads.

13-3 i skudstatistik efter første periode mere end indikerede, at piraterne havde sat kursen mod en sejr. Det indtryk blev understøttet af en stærk indledning på anden periode af Pirates-spillerne, der fortsat virkede hurtigere på skøjterne end White Hawks-spillerne.

White Hawks virkede ikke for alvor til at være med i kampen, men som ved et trylleslag kom høgene pludselig på tavlen. Sebastian Brinkman har netop forlænget sin kontrakt i Frederikshavn, og den forlængelse fejrede han med en 1-1-scoring, da han udnyttede en forsinket julegave fra en Aalborg-stav.

I sport tales der ofte om momentum, og udligningen afstedkom et kæmpe skifte i momentum. Fra at have været noget nær altdominerende var det nu et Pirates-skib, der slet ikke havde retning i spillet. Man var på få minutter gået fra sejrskurs til slingrekurs.

White Hawks derimod var nu den dominerende part. Vendelboerne var ret konsekvente omkring at lægge pucken på mål. Det skabte en del farlige chancer. Blandt andet skabte et fem mod tre-powerplay til White Hawks trængsler i Pirates-zonen.

Med tanke på det omdiskuterede kjole og hvidt-forsøg på en spillertrøje var det mest af alt en flok pingviner på glatis i den del af kampen.

Ved indgangen til tredje periode var det klart White Hawks, der burde have den bedste mavefornemmelse. Man havde fået Pirates væk fra det velkendte spilkoncept, og her anede man måske betydningen af en skadesfraværende Julian Jakobsen og Patrick Bjorkstrand. Der blev blandt andet foræret et par pucke væk i egen zone, der skabte store chancer til White Hawks.

Frederikshavn kørte godt på, og det blev til et par store chancer, men Pirates havde dog fået bedre greb om spillet - uden det for alvor var godt.

Da det begyndte at ligne en slutspurt fra Aalborgs side, slog White Hawks kontra. Det endte med at Daniel Trkulja sendte pucken i nettet til vild ekstase for de medrejsende fans, der nu øjnede en sejr med under fem minutter tilbage af kampen.

Glæden over en sandsynlig sejr blev midlertidigt afbrudt, da Tobias Ladehoff troede, at han havde udlignet 27 sekunder efter White Hawks' 2-1-scoring. Efter videogennemgang forlangt af White Hawks blev målet dog underkendt.

Det betød, at Pirates skulle forsøge at mønstre en sidste offensiv, men man kom aldrig for alvor tæt på en udligning, og så kunne White Hawks-fansene skrige: "Stille i Aalborg" for fuld hals. må i stedet forsøge at tage revanche i fredagens andendagsgilde, som spilles klokken 19 i Frederikshavn.