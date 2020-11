Første sejr i fire kampe: Vigtigt, vi kan vinde, når vi spiller grimt

FODBOLD:Det har ikke været en god periode for Hobro IK, der inden torsdagens udekamp havde tabt tre kampe på stribe.

Men en scoring fra topscoreren Mads Hvilsom i første halvleg skulle vise sig at være nok i den særdeles vigtige udekamp mod FC Helsingør.

- Hvis man kan tale om en sekspointskamp, så var det her virkelig en af slagsen. Hvis vi havde tabt den her, så havde vi haft seks point op til Helsingør og dermed også top-seks. Nu er vi pludselig med igen, siger Mads Hvilsom, der altså sikrede sejren.

Et glimrende indlæg fra Edgar Babayan i højresiden endte næsten inde i det lille felt, hvor Mads Hvilsom dukkede op foran sin markør og prikkede bolden i nettet højt oppe.

- Det var virkelig rart at komme på tavlen igen. Det betyder altid noget for en angriber, siger Mads Hvilsom, der med scoringen nåede op på syv sæsontræffere i landets næstbedste række.

Det kunne dog være gået galt for Hobro, for tidligt i kampen var det hjemmeholdet, der pressede på, og allerede efter et minut måtte Adrian Kappenberger diske op med en redning til hjørnespark, hvor han så selv gik fejl af kampen - dog uden, at Helsingør fik profiteret af det.

Men Hobro fik spillet sig ind i kampen, og i perioden op til scoringen havde holdet flere gode muligheder.

Kampfakta Mål: 0-1 Mads Hvilsom (30. minut) Advarsler: Alxander Baun, Hobro (16. minut) Opstilling Hobro (4-3-3): Adrian Kappenberger -Mathias Haarup, Jesper Bøge (Hugo Andersson, 76. minut), Tobias Salquist, Jacob Tjørnelund - Mikkel M. Pedersen, Amel Mujanic (Jonas Brix-Damborg, 53. minut), Christian Cappis - Alexander Baun (Danny Amankwaa, 65. minut), Mads Hvilsom, Edgar Babayan VIS MERE

- Jeg synes, det er rart, at vi kan vinde en kamp, selvom vi ikke spiller supergodt. Det er alligevel lidt federe at spille grimt og vinde, end det er at spille supergodt og ende med nul point, siger han med henvisning til weekendens nederlag på hjemmebane mod Fremad Amager.

- På den måde er vi lidt tilbage i den situation, vi var i, inden vi løb ind i den her stribe af nederlag. Der var vi også i stand til at vinde, selvom vi ikke nødvendigvis skabte massevis af chancer. Vi havde gode perioder i den her kamp, men der var også perioder, hvor vi virkelig var presset ned. Men det er positivt, at vi er i stand til at holde nullet. Det har vi ikke gjort meget i denne sæson, siger angriberen.

Hobro kunne have lukket kampen to gange i slutningen, hvor der var gode tilbud på omstillinger. Første gang blev sidste aflevering fra Mikkel M. Pedersen dog for dårlig, og anden gang måtte Edgar Babayan se sit forsøg i helt fri position reddet .

Ligesom resten af fodbolden går Hobro nu ind i en landsholdspause, og derfor skal holdet først på banen igen 20. november. Der bliver der til gengæld tale om et særdeles vanskeligt opgør, når Hobro skal spille på udebane mod topholdet Viborg, som man spillede uafgjort med i sæsonpremieren.