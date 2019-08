Første startplads til Fossum - sådan stiller AaB op i Horsens

FODBOLD: AaB spiller mandag aften i Horsens, hvor holdet skal forsøge at få sine første point på udebane i denne sæson. Faktisk er det indtil videre i sæsonen det ringeste hjemmehold, der tager imod det ringeste udehold.

Træner Jakob Friis har lavet en smule om i forhold til det mandskab, der for otte dage siden tabte i Brøndby. Således er der for første gang en startplads til nordmanden Iver Fossum, og det betyder, at Lucas Andersen rykkes en kæde frem i AaB's 4-3-3-opstilling.

Sådan ser holdet ud:

AaB er i Horsens og kl. 19.00 starter disse 11 på banen for Hele Nordjyllands Hold #ACHAaB #sldk #HeleNordjyllandsHold pic.twitter.com/3F2sI2IiyD — AaB (@aabsportdk) August 26, 2019

Horsens-træner Bo Henriksen har valgt at stille med disse 11:

Når kampen begynder, kan du følge den i livebloggen herunder: