Første træningsdag: Meget er på plads i Hobro

FODBOLD:Mens det meste af fodbold-Danmark lever på en kollektiv sky af EM-eufori, var der tirsdag formiddag første træning i den nye sæson for Horbros 1. divisionstrup.

En ny sæson er altid lig med mange nye ansigter, og det var også tilfældet i Hobro, der hen over sommerpausen har sagt farvel til en række spillere og ikke mindst træner Michael Kryger. Ny cheftræner er en god gammel kending af klubben.

Martin Thomsen har i flere omgange været en profil i Hobro som spiller, men nu skal han sætte kursen for det nye Hobro, der også har sagt farvel til den mangeårige sportschef Jens Hammer Sørensen.

På en træningsbane, der ikke er set skarpere i kongeriget, indledte Martin Thomsen sin trænergerning, som samtidig er et comeback i Hobro for den tidligere midtbaneprofil.

- Det er fantastisk at være tilbage igen. Det er fine forhold, jeg er kommet tilbage til. Sidst jeg var her, var der ikke den slags træningsbaner, som vi står på nu. Det er jo sådan noget som bedre faciliteter, som klubben har fået ud af at være en tur i Superligaen. Jeg tænker, at samtlige klubber i Danmark vil være misundelig på den her træningsbane, siger Martin Thomsen.

Det er lige på og hårdt for Hobro, der torsdag har en træningskamp mod AaB's superligahold, der har været i gang siden sidste torsdag.

- Først og fremmest skal det siges, at det er noget, der var planlagt før min tid i klubben, men når det er sagt, så er det fint nok med en kamp torsdag, fordi vi har nogle prøvespillere, vi gerne vil se an, siger Martin Thomsen.

De prøvespillere, han hentyder til, er den rutinerede midtbanemand Valon Ljuti, AaB-talentet Oliver Overgaard og det tidligere AaB-talent Aramis Kouzine.

Sidstnævnte spiller blev lårskadet, der krævede en operation. I forbindelse med det indgreb fandt mand ud af, at Aramis Kouzine var ramt af Ewings sarkom, som er en kræftsygdom, som opstår i bindevæv og knogler. Nu er han atter klar til at spille fodbold, og derfor er han i disse dage på besøg i Hobro.

Det er dog ikke de eneste prøvespillere, man kan se frem til at få på besøg i Hobro.

- Vi har aftalt, at vi tager det lidt i etaper, så der er ikke er for mange med. Nu har vi nogle få, og for dem, så er det i den første uge, at vi har dem med, siger Martin Thomsen.

- Den første uge handler om at komme i gang. Så ved jeg godt, at vi har en kamp på dag tre, men det handler primært om at komme i gang. Der er en del tests, de skal igennem i starten af næste uge, og så skal vi have bygget lidt fysisk. Umiddelbart ser de alle ud til at være i en fin fysisk tilstand, siger Martin Thomsen.

- Vi må tage bestik af hver enkelt spillers form, og så må vi lægge en individuel plan for den fysiske træning, hvis der er brug for det, siger Martin Thomsen, der glæder sig til for alvor at komme i gang med arbejdet med at gøre Hobro klar til den nye sæson.

Lars Justesen, der er teknisk chef i Hobro, var også med ved tirsdagens træning. Han kunne glæde sig over at iagttage Oliver Thychosen. Den driblestærke kantspiller har netop forlænget sin aftale, så han nu er på kontrakt til sommeren 2022.

- Jeg er meget tilfreds med at vi har forlænget aftalen med Oliver. Oliver har i sin tid i Hobro IK døjet med nogle skader, men det seneste halve år, har han trænet rigtig godt og forbedret sin fysiske tilstand, hvilket også har resulteret i flere gode indhop. Når Oliver rammer sit topniveau, er han en spiller, der kan afgøre kampene for os. Vi har fået lavet en aftale, der er god for både klub og spiller, og jeg er glad for at vi kan få glæde af Oliver i den kommende sæson, siger teknisk chef, Lars Justesen

Martin Thomsen debuterer som cheftræner for Hobro i torsdagens træningskamp mod AaB, mens Oscar Hiljemark får sin første kamp som assistenttræner for AaB. Du kan streame kampen på nordjyske.dk. Kampen kommenteres af sportsredaktør Claus Jensen fra Det Nordjyske Mediehus, og den tidligere AaB- og Hobro IK-træner Jacob Friis er medkommentator. Der er kampstart klokken 13.00.