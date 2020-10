Førstepladsen glippede: Mors-Thy fik stor snitter i topkamp

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold, der noget overraskende 10 kampe inde i sæsonen havde muligheden for at tilspille sig førstepladsen i Herre Håndbold Ligaen i fredagens kamp mod GOG, fik i den grad ørerne i den fynske håndboldmaskine.

På en dag hvor Mors-Thy's normalt stærke målmandsduo var helt væk, der blev taget et hav af elendige afslutninger og der var flere tekniske fejl end tilskuere i Sparekassen Thy Arena, tabte Mors-Thy med hele 23-32.

Mors-Thy Håndbold mødte fredag aften GOG i Herre Håndbold Ligaen. Foto: Torben Hansen

Mors-Thy fik ellers en drømmestart, da først Erik Toft klaskede den op i hjørnet, Emil Bergholt scorede på kontra og Frederik Tilsted hamrede kuglen ind til 3-0 efter bare to minutter.

Men derefter fik den gode start en brat afslutning for hjemmeholdet.

Et par udvisninger til Mors-Thy og to straffekast til GOG bragte fynboerne på omgangshøjde.

Gæsterne fik også slået hullet, og det blev større og større som minutterne gik. Efter et kvarter var stillingen 6-9 til GOG.

Det fik den konsekvens for Rasmus Bech, der kun havde taget to af 11 skud, at MTH-træner Jonas Wille, så sig nødsaget til at skifte Søren Pedersen ind.

Men heller ikke målmandsveteranen fik fat mellem stængerne og måtte endda gå til pause uden én eneste redning.

Derfor øgede GOG naturligvis forspringet. Sløsede afslutninger og fejlafleveringer gjorde ikke livet lettere for Mors-Thy. Det eneste, som gjorde, at værterne kun var bagud med 10-16, var, at Mors-Thy's forsvar flere gange lykkedes med at opsnappe bolden fra GOG-spillerne.

Hjemmeholdet fik endnu engang skabt momentum fra anden halvlegs start. Søren Pedersen fik fat i GOG's første to afslutninger, og fik dermed også sine første redninger i kampen.

Desuden udnyttede offensiven Søren Pedersens gode start ved at sende to hurtige scoringer i kassen. Dermed var stillingen reduceret til 12-16.

Men Mors-Thy's momentum varede endnu engang kun to minutter. Herefter stod der igen GOG på kampen.

Mors-Thy Håndbold - GOG 23-32 (10-16) Stillinger undervejs: 3-2, 5-7, 6-9, 7-11, (10-16), 13-21, 16-24, 19-27, 21-30 Mål, Mors-Thy: Jonas Gade 4, Erik Toft 4, Sander Øverjordet 3, Emil Bergholt 3, Bjarke Christensen 2, Tim Sørensen 2, Frederik Tilsted 2, Allan Toft Hansen 1, Marcus Midtgaard 1, Jacob Hessellund 1 Topscorer, GOG: Emil Jakobsen 10 Udvisninger: Mors-Thy 4x2 minutter, GOG 1x2 minutter Tilskuere: 389 VIS MERE

Mathias Gidsel, der for nyligt blev udtaget til landsholdet, kunne med sin første scoring bringe udeholdet foran med 22-13.

Mors-Thy fik så småt stoppet blødningen, men de evnede til gengæld heller ikke at formindske GOG's forspring, og derfor var hjemmeholdet stadig bagud med ni mål med ni minutter tilbage af kampen.

Det var også med denne måldifference kampen sluttede, da Tim Sørensen til slut skød bolden ind til kampens slutresultat.