Førstepladsen slog fra sig mod Thy-kvinder

FODBOLD:De er for andet år i træk i pokalfinalen, men i ligaen går det lidt mere stille af sig for FC Thy-Thisted Q.

Lørdag eftermiddag løb man ind i et nederlag til den aktuelle førsteplads, HB Køge.

To mål i første halvleg grundlagde sejren for hjemmeholdet, der blot blev yderligere cementeret i midten af anden halvleg.

Således endte det med et 0-3-nederlag til HB Køge, der også venter for FC Thy-Thisted Q i pokalfinalen om små to uger, skærtorsdag, 30. april.