Førstevalg under pres

AALBORG: Gennem de seneste mange sæsoner har Nicolai Larsen været et sikkert valg, som første navn i AaB’s startellever.

Det kan der måske blive lavet om på i efteråret. Målmanden erkender, at kampen om pladsen er blevet skærpet, efter amerikanske Michael Lansing er ankommet denne sommer.

- Jeg er imponeret over Michael. Han har et højere niveau, end jeg havde regnet med, i forhold til, at han var andetvalg nede i Vejle. Han er en meget atletisk målmand, har god springstyrke og er en god shot stopper. Så jeg bliver presset hårdt, og det er klart, at jeg har noget at bevise. Jeg skal præstere bedre, og der har han lagt noget tryk på mig, lyder det fra Nicolai Larsen i den nyeste udgave af NORDJYSKE’s fodboldpodcast "Ripodsten".

Målmanden erkender samtidig, at han måske har været for sikker på pladsen de seneste sæsoner.

- Set i bakspejlet har der nok ikke været det pres på, der skulle være. Jeg synes, jeg har været selvkørende og har presset mig selv hårdt, men de sidste par sæsoner har ikke levet op til mine forventninger, og det kan være en af grundene til det, konstaterer Nicolai Larsen.

Han har i "Ripodsten" selskab af fodboldagent og ekspertkommentator hos Discovery Networks Thomas Gaardsøe og NORDJYSKEs sportsredaktør Claus Jensen. I podcasten bliver der blandt også analyseret på, hvordan de nordjyske superligaklubber er kommet fra land i denne sæson. Du kan lytte med i iTunes, Soundcloud mv.