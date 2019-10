Fokus på kvindefodbold: Hvordan træner kvinder bedst?

HJØRRING/ODENSE:Kvinder og mænd er ikke ens rent fysiologisk, men det til trods, så er det småt med studier af, hvordan kvindelige eliteidrætsfodboldspillere bliver belastet under kamp og træning, samt hvordan man bedst træner dem.

Det bliver der nu gjort noget ved, og Fortuna Hjørrings kvinder på førsteholder bliver en del af initiativet, som forskere fra Syddansk Universitet og Tromsø Forskningsstiftelse samt Universitetet i Tromsø står bag.

Helt præcist bliver der etableret et forskningscenter for kvindefodbold - Female Football Center - i Tromsø med støtte fra Syddansk Universitet. Her er lektor Morten B. Randers fra SDU's Enhed for Sport og Sundhed på Institut for Idræt og Biomekanik en af kræfterne bag:

- Det er en fantastisk mulighed for at generere ny vigtig viden om kvindelige fodboldspillere. Der findes relativt få studier på kvindelige fodboldspillere, og vi ved derfor kun lidt om træningsbelastning og træningseffekter hos kvinder, siger han og ser store perspektiver for dansk kvindefodbold i samarbejdet med nordmændene.

- Vi har på Syddansk Universitet et unikt miljø for fodboldforskning, hvor vi bl.a. er verdensførende indenfor fodboldfysiologi, og vi har særdeles stærke kompetencer indenfor tracking og monitorering af belastning. Med tilknytningen til UiT og Female Football Center får vi i Danmark dermed også direkte adgang til den nyeste viden på området, hvilket selvfølgelig vil være til stor gavn for dansk kvindefodbold.

Tilsvarende er nordmændene glade for at have fået danskerne om bord:

- Vi er meget tilfredse med at have fået en medspiller af høj international klasse på holdet. Vi har samarbejdet med SDU i forskellige projekter siden 2011, og det gir en tryghed i forhold til kvaliteten på fysiologidelen af projektet at have Mortens kompetencer med, fortæller Svein Arne Pettersen, der bliver leder af det nye center.

Fra Universitetet i Tromsø deltager fem forskningsgrupper, som ud over fodboldfysiologi også tæller forskere indenfor medicin og psykologi, der sammen vil forske i træningsoptimering og minimering af skadesrisiko gennem tracking og monitorering af forskellige belastningsparametre.

En anden forskningsgruppe skal dertil forske i, hvordan kunstig intelligens kan understøtte dette arbejde og bruges til optimering af monitoreringsmodeller og datasikkerhed, mens den sidste gruppe forsker i kluborganisationer i et kønsperspektiv.

Female Football Center har opbakning fra og samarbejde med alle klubberne i Toppserien - Norges bedste kvindefodboldrække - og fra Danmark vil blandt andre Fortuna Hjørring, der netop er kvalificeret til 1/8-finalen i Champions League, deltage som international reference.

Centret har fået en bevilling på 42 millioner norske kroner.