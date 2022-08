For første gang i fire år: EM-medalje til Aalborg-svømmer

SVØMNING:Svømmeren Helena Rosendahl Bach er braget fremad, siden hun for et år siden skiftede til Aalborg Svømmeklub.

Onsdag aften satte det 22-årige stortalent kronen på værket, da hun ved EM på langbane i Rom vandt sølv i 200 meter butterfly.

Aalborg-svømmeren vendte ellers sidst af alle efter de første 50 meter af finalen, men det er hendes stil at levere en forrygende finish, og det gjorde hun i den grad. Da hun 150 meter senere satte hånden i bassinkanten var hun kun overgået af bosnieren Lana Pudar, der dog også var et halvt sekund hurtigere.

Det er dog svært at sætte en finger på Helena Rosendahl Bachs præstation, for hun forbedrede i finalen sin personlige rekord med mere end et halvt sekund. Hun slog senest sin rekord ved VM i Budapest for knap to måneder siden, men nu fik den yderligere et tryk ned til 2:07.30 minutter. Det er samtidig dansk rekord.

Det er første gang siden 2018, at en svømmer fra Aalborg Svømmeklub vinder en medalje ved et stort internationalt seniormesterskab. Dengang var Mie Ø. Nielsen med til at vinde både EM-sølv og EM-bronze til Danmark i holdkappen.