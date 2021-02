For første gang i klubbens historie: Vendsyssel vinder to kampe i træk

HÅNDBOLD: Inden dagens kamp mellem Elitesport Vendsyssel og SUS Nyborg var de to mandskaber placeret i den nederste række af tabellen. Men hjemmeholdet, der spiller i både Hjørring og Frederikshavn, tog de to point efter en sejr på 31-29.

Efter en indledning, hvor østfynboerne allerede efter tre minutters spil, kunne hjemmeholdets Marcus Raakjær reducere til 4-5 efter ni minutters spil.

Herefter scorede udeholdet igen tre gange, uden yderligere involvering fra Elitesport Vendsyssel. Denne gang til 6-11.

Mod slutningen af første halvleg halede hjemmeholdet mere ind på nyborgenserne, navnlig takket være brødrene Holmen, som i kampens første 30 minutter til sammen scorede fem mål. 13-15 stod der, da der blev fløjtet til pause - dermed kunne vendelboerne igen øjne et håb.

Og udligningen kom, da anden halvleg var seks minutter gammel. Det var hjemmeholdets Mikkel Krogshede, som stod for målet til 18-18.

Efter 50 minutters spil kom Elitesport Vendsyssel for første gang foran i kampen, da Magnus Rasmussen bragte hjemmeholdet foran med 25-24.

Det hele endte med en sejr på 31-29 til hjemmeholdet, som dermed kunne tage den anden sejr i træk. For første gang i klubbens historie, siden den blev grundlagt i sommer. Det bringer Elitesport Vendsyssel op på tre sejre i sæsonen - foruden de seneste to mod Odense og Nyborg, vandt man også i sæsonpremieren mod Team Sydhavsøerne.

Med sejren over HC Odense lørdag - klubbens første i fem måneder - var der sået et lille håb om overlevelse hos Elitesport Vendsyssel.

Således lå hjemmeholdet inden aftenens opgør på en 12.-plads, mens SUS Nyborg indtog 14.-pladsen - rækkens nederste plads.

Et bundopgør, der meget vel kan komme til at få betydning for nedrykningspladserne.

Hvis ikke det var på grund af corona.

Oprindeligt var det planen, at rækkens tre nederste klubber ville rykke ned - men i øjeblikket spilles der ikke kampe i 2. division - rækken under -, hvorfor det kan blive svært at finde oprykkere på retfærdig vis.