For mange AaB'ere underpræsterede: - Vores autoritet var væk

FODBOLD:AaB forpassede muligheden for for alvor at bide sig fast i toppen af 3F Superligaen, da det mandag aften blev til et skuffende 1-3-nederlag på hjemmebane til Vejle Boldklub.

Nederlaget sendte AaB ud af top-seks, og der er nu fem point op til de tre førende hold i rækken. For en uge siden var der ellers grobund for optimisme efter 2-1-sejren over FC København, men den gode præstation fik AaB'erne ikke fulgt op på mandag aften.

- Det er to forskellige kampe, men der var for mange, der underpræsterede i dag. Den usikkerhed, det gav, virkede til at forplante sig, så vores autoritet var væk.

- Vi har haft en god udstråling i forhold til at dirigere med hinanden, men det var væk i dag, fordi der åbenbart var for mange, der havde nok at gøre med at hænge i med neglene. Det ærgrer mig, for vi kom fra en rigtig god præstation mod FCK, siger AaB-træner Jacob Friis.

AaB fik ellers en drømmestart på mandagens kamp, da Frederik Børsting gjorde det til 1-0 i det 12. minut, men efter Allan Sousas udligning efter en halv times spil sad Vejle på det meste i første halvleg.

En udvikling, som Jacob Friis forsøgte at imødegå ved fra anden halvlegs start at skifte formation fra 3-4-3 til 3-5-2.

- I første halvleg vandt de for mange nedfaldsbolde, men det var tydeligt, at vi fik bedre styr på det i anden halvleg. Vi havde også tre-fire fine indspil, men vi må sige, at Vejle var mere effektive i den del af spillet, siger Jacob Friis.

AaB skal i kamp igen på søndag på hjemmebane mod Brøndby.