Forårets Vendsyssel-helt frygter endnu en ankelskade

FODBOLD:Det spidser til i Nordicbet Ligaen for Vendsyssel FF. Med en enkelt grundspilskamp tilbage har vendelboerne en mulighed for at snige sig med i oprykningsspillet. Det afhænger dog af andre resultater i 22. og sidste spillerunde i grundspillet.

Her vil offensivspilleren Lucas Jensen uden tvivl være en stor kapacitet. Han står nemlig bag de to mål, som Vendsyssel i foråret har scoret i divisionsregi. Det er til gengæld blevet til to sejre - begge på 1-0 - over Esbjerg og senest Jammerbugt.

Mod de nordjyske naboer måtte Lucas Jensen dog udgå efter et sammenstød.

- Jeg tror bare, at det er et slag. Jeg blev jo sparket midtover, så jeg håber ikke, at jeg har vredet noget. Det var den ankel, som jeg har døjet lidt med i efteråret, efter jeg vred over i en træningskamp. Men vi satser på, at jeg er klar til fredag, fortæller matchvinderen.

Dermed håber han altså på at være med i den afgørende grundspilskamp mod Hvidovre, som højst sandsynligt skal vindes for at få muligheden for at kvalificere sig til oprykningsspillet.

- Det har vi kigget mod siden januar. Så startede vi med en kold spand vand i hovedet første kamp (nederlag til Hobro, red.). Vi kan jo ikke afgøre det selv, men så må vi gøre vores og se, om det rækker i sidste ende, lyder det fra Lucas Jensen.

Foto: Bente Poder

Det kan dog kræve mere aktion fra offensivens side. Offensivspilleren er dog fortrøstningsfuld omkring sine holdkammerater, selvom ingen foruden Jensen har scoret i forårets tre kampe.

- Vi har nogle dygtige offensivspillere. Vi viste os frem mod Jammerbugt, hvor Timmie (Tiemoko Konaté, red.) havde en god aktion og satte mig op. Vi har noget fart oppe foran, og når vi får Ronnie (Schwartz, red.) i gang igen, ser det godt ud, fortæller han.

Den afgørende grundspilskamp mod Hvidovre spilles på fredag i Hjørring.