Forandrede Fortuna Hjørring finder forårsformen

HJØRRING:Selvom Gjensidige Kvindeligaen først sparkes i gang i april, arbejdes der på højtryk på at samle forårets mandskab i Fortuna Hjørring. Allerede den 11. marts venter Brøndby IF i pokalkvartfinalerne.

Umiddelbart lyder det også til, at der er masser af tid inden pokalbraget. Men udskiftningen i hjørringensernes trup har været markant, og omtrent halvdelen af cheftræner Bo Zincks tropper er nye ansigter - heriblandt seks nytilkomne amerikanere.

Derfor har opvarmningen til den kommende halvsæson haft en stejl læringskurve.

- Træningskampene har haft forskelligartet fokus og svingende kvalitet. Vi lagde ud mod Thisted, hvor vi havde mange prøvespillere med og spillede med et relationsløst hold, hvorefter vi slog AaB meget sikkert og endda scorede et par mål for lidt. Der var truppen mere på plads, fortæller Bo Zinck.

- Derefter spillede vi lige op med et af Skandinaviens bedste hold i form af Vålerenga, der også har et par danske landsholdsspillere. Det var meget positivt. Senest mødte vi så HSV, men vi havde ti spillere afsted med landshold, så det var en blanding af ungdomsspillere og dem, der er kommet lidt senere i gang. Men det var en lige kamp. Der stillede vi ikke med dem, som skal spille mod Brøndby i pokalturneringen, og det handlede mere om at se på vores talentarbejde an, som vi satser på i fremtiden, tilføjer han.

Fortuna Hjørring tabte med 0-2 til FC Thy - Thisted Q og vandt 5-0 over AaB, mens kampen mod Vålerenga sluttede målløst. Endelig tabte man 0-1 til Hamburger SV i den seneste testkamp.

Nu venter en træningskamp mod Kolding IF på søndag, hvorefter AGF bliver sidste testmodstander den efterfølgende lørdag.