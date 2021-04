Forandring fryder for piraterne

ISHOCKEY:Aalborg Pirates skulle ud i en omgang pletvask, da man bød Esbjerg indenfor i Bentax Isarena til den femte af syv mulige DM-semifinaler. Pletfjerneren var i den grad fundet frem fra nordjydernes side. Der var nemlig foretaget markante ændringer i den normalt så nagelfaste kædesammensætning.

Den seneste kamp i Esbjerg var endt med en 8-4-sejr til Esbjerg Energy i en forestilling, der undervejs havde budt på et periode-nederlag på hele 7-1 til piraterne. Derfor havde Pirates-træner Garth Murray fundet anledning til at ryste posen godt og grundigt med en række nye kæder som resultat. Kæder der ikke var set i denne sæson.

Blandt andet var de to rutinerede danske profiler Thomas Spelling og Julian Jakobsen sat sammen i en ny 2. kæde. De fik hurtigt sat et aftryk på kampen. Julian Jakobsen gjorde det til 1-0 assisteret af Spelling. Målet var en direkte vejviser til finalen. En puck på mål, og en mand ind foran kassen til at genere. Sværere behøver det ikke at være, og det var Julian Jakobsen i den grad et skoleeksempel på.

Kombinationen Spelling-Jakobsen lynede igen med under fem sekunder tilbage af 1. periode. Her gjorde Julian Jakobsen det til 3-2 med sin anden scoring. Mellem det første og andet mål fra Jakobsens blad havde det været en decideret rutsjebanetur for Aalborg Pirates.

Josh MacDonald havde bragt piraterne foran med 2-0, men sportens største kliché gjorde sig i den grad gældende, for 2-0 er en farlig føring. Der gik 11 sekunder fra Aalborgs 2-0-scoring til Esbjerg havde reduceret ved Craig Puffer. Fra det punkt var det klart udeholdet, der styrede slagets gang.

Brady Shaw gjorde det til 2-2, og Esbjerg havde i de minutter Pirates ude på planken, for der blev lagt et tungt pres mod hjemmeholdets mål, og det var mere held end forstand, at Esbjerg ikke kom foran, inden Julian Jakobsen gav Pirates det ultimative momentum med i omklædningsrummet.

I 2. periode fik Pirates bedre fat om spillet, og det var nu hjemmeholdet, der i store stræk dikterede kampens gang. Det gav utvivlsomt også noget luft, da Ben Duffy gjorde det til 4-2 for hjemmeholdet. Målet var en kopi af den form for ishockey, som Esbjerg har været dygtig til.

Pucken blev lagt på mål, og Ben Duffy var dygtigt over returpucken, der blev skrabet i mål. Derned fik Esbjerg i den grad smagt sin egen medicin. Generelt var vestjyderne ikke nær så ofte på besøg i hjemmeholdets zone i 2. periode. Fra tid til anden blev Pirates dog mindet om, at Energy-spillerne skød, ligeså snart muligheden bød sig.

Kampen manglede ikke intensitet. Derfor var det bemærkelsesværdigt, at kampens første udvisning først blev dømt over halvvejs genem 2. periode. Så gik det til gengæld også stærkt med at stange den anden udvisning ud. Begge gik til Esbjerg-spillere. Det gav Aalborg Pirates en gylden mulighed for at bringe sig foran med tre mål, men fem mod tre-overtallet blev ikke forvandlet til scoringer.

3. periode blev aldrig den helt store spillemæssige oplevelse, men til gengæld var der tale om et stykke solidt håndværk fra Aalborg-spillerne, der gik ud og skøjtede Esbjergs tilnærmelser godt og grundigt i isen.

End ikke det, der ved første øjekast lignede en alvorlig skade til Toias Ladehoff kunne slå piraterne ud af kurs. Der blev arbejdet igennem til sidste kædeskifte, og netop den revitalisering af Pirates-spillernes præstation må også give forhåbninger om, at man kan lukke serien allerede søndag, når man skal en tur til Granly Hockey Arena til den sjette og potentielt afgørende semifinale.

