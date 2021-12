Forfærdelige betingelser resulterede i fantastisk sejr til Vendsyssel

HÅNDBOLD:Holdkortet var langt fra udfyldt hos Vendsyssel Håndbold i torsdagens hjemmekamp mod AGF, men det er ikke nogen ny oplevelse for træner Olivera Kecman, der har ageret lige dele opfinder, tryllekunstner og håndboldtræner i de seneste måneder.

Uagtet skadesproblemerne var hjemmekampen mod AGF en kamp, som man for alt i verden skulle vinde, og det gjorde Vendsyssel da også med cifrene 27-24. Det var dog en sejr, der var hårdt tilkæmpet. Gæsterne fra smilets by var nemlig med helt frem til 21-21, inden det lykkedes Vendsyssel at trække fra.

- Vi spillede helt forfærdeligt. Det var tydeligt, at vi var mærket af, at vi ikke havde ret mange spillere til rådighed. Vi var lige ved at slå et hul ved stillingen 14-10, men så blev det tydeligt, at vi havde for få ressourcer, og AGF kom tilbage i kampen, fordi vi gik lidt død, siger Olivera Kecman.

Hun havde ni markspillere til rådighed til torsdagens kamp. Det var ikke sæsonrekord for færreste navne på holdkortet, men Olivera Kecman glæder sig over, at man nu får en puster med den kommende julepause.

- Vi har fire-fem spillere, som vi nærmest har slidt i bund, fordi de har trukket et alt for stort læs med de andre skader. Nu kan vi forhåbentlig få et par spillere tilbage fra skader til det nye år, og det vil hjælpe meget på hele situationen, siger Vendsyssel-træneren, der roser Mette Brandt for at tage et kæmpe ansvar, da kampen var på vippen.

- Hun gik virkelig ind og tog ansvar. Hun styrede vores angreb flot og var meget afgørende, siger Olivera Kecman.

Sejren over AGF betyder, at der nu er netop fem point ned til AGF på den halvkriminelle 9. plads, der udløser playoff-kampe om at blive i rækken.

- Det her er en stor lettelse, og det var en helt fantastisk sejr for os, fordi vi nu har noget luft ned til de hold under os, siger Kecman, der kan notere sig en pointhøst på 13 for 12 kampe.

- Vi skulle måske have haft et par point mere, men jeg synes, det er en fremragende sæson af os indtil videre. Jeg ved godt, at omgivelserne måske har større forventninger til en nedrykker, men vores mål har hele tiden været at lande midt i tabellen. Måske omkring nummer fire, men vi har jo også haft mange skader, så på den baggrund er det her en fremragende sæson indtil videre, siger Olivera Kecman.

Hun har tændt for det lange lys, når hun skal kigge på perspektiverne for Vendsyssel Håndbold.

- Jeg har lavet en kontrakt på fire år, fordi det her er et langtidsprojekt, vi har sat i gang. Vi er allerede godt i gang med at bygge noget op omkring U17 og U19. Det er så vigtigt for os, at vi får lavet en struktur, der kan sikre et fundament, der er mere end bare førsteholdet. Det vil betyde, at når vi rykker op, så skal vi også kunne spille med om at blive i ligaen, siger Olivera Kecman.

Næste opgave for Vendsyssel er et lokalbrag mod EH Aalborg den 13. januar på udebane.