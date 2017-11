Forgæves fight fra Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold står fortsat kun noteret for to point i Champions League pulje B. Lørdag aften tabte de danske mestre 30-24 på udebane til storholdet Veszprém.

Ungarerne førte fra start til slut, selv om aalborgenserne fightede, det bedste, de har lært. Desværre manglede der den fornødne kvalitet - især i overtalsspillet.

Simon Hald rundede første halvleg af med en stribe fine scoringer fra stregen, men Veszpréms pauseføring var alligevel så klar som 16-10.

Halvvejs gennem anden halvleg fik Aalborg Håndbold tændt et lille håb om et comeback, da Simon Hald reducerede til 21-17 og efterfølgende Lovro Jotic til 22-18. Men et par dumme udvisninger til først Simon Hald og efterfølgende Andreas Holst blev dyre, og så trak ungarerne igen fra og vandt sikkert.

Efter seks af 14 spillerunder er Aalborg Håndbold nummer otte og sidst i gruppen med blot to point. De seks bedste hold går videre i Champions League, og lige nu har aalborgenserne kun ét point op til THW Kiel på sjettepladsen. Tyskerne har dog en kamp i baghånden, som de spiller senere lørdag aften.