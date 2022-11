Forkrampet dansk hold slider sig til vital EM-sejr

LJUBLJANA:Ungarn lignede på forhånd en nogenlunde overkommelig opgave for de genrejste danske EM-kvinder, men det blev alt andet end let for Danmark.

Efter en pauseføring på to mål var danskerne nede med to mål sent i anden halvleg, men på fem gode minutter i kampens afslutning lykkedes det at slide en sejr på 29-27 hjem.

Dermed er Danmark på fire point i mellemrunden efter at have taget to med over fra indledende gruppe.

Der var slet ikke samme intensitet og udstråling hos de danske spillere, som de viste i seneste kamp mod Sverige. Der manglede de berømte procenter.

Derudover var der på dommersiden heller ikke ligefrem dansk medvind fra start. Ungarn blev tilkendt flere straffekast, og scoringerne faldt med god frekvens i begge ender af banen.

Den forsvarsmur, som fuldstændig pillede det svenske angreb fra hinanden, var ingen steder at se fra start. Sandra Toft fik heller ikke fat i ret meget mellem stængerne.

Danmark havde ikke problemer med at spille sig frem til gode chancer, men en håndfuld afbrændere af de ellers træfsikre fløje og stregspillere kostede på måltavlen.

Ungarn blev ved med at hænge på, men selv om den danske føring kun var på 14-12 ved pausen, så sad man egentlig med fornemmelsen af, at Danmark nok skulle få slået hul på et tidspunkt.

Modstanderne bød ikke ind med skræmmende styrke. Det var mere lidt manglende fokus og intensitet i det danske spil i de første 30 minutter, som var problemet.

Billedet var meget det samme efter pausen. Danskerne brændte for mange store chancer, og forsvaret var et pænt stykke fra det niveau, der blev vist mod Serbien og Sverige.

Ungarn fornemmede, at der kunne være overraskende point at hente. Med bare ni minutter igen kom de undertippede ungarer foran 25-23, og en frustreret Sandra Toft var blevet erstattet af Althea Reinhardt i det danske mål.

Det ændrede imidlertid ikke det store. Hullerne i forsvaret var for store, men fem minutter før tid havde et par stærke, individuelle præstationer fået Danmark op på 26-26.

Det gav danskerne præcis den luft, der var brug for, og med et par scoringer fra Louise Burgaard til sidst blev sejren hevet hjem.

I den første kamp i Danmarks mellemrundegruppe vandt Slovenien stort over Kroatien.

Da Danmark tabte til Slovenien i indledende gruppespil, og begge nationer er kommet til mellemrunden med to point, vil Danmark i tilfælde af pointlighed med Slovenien stå dårligst på grund af indbyrdes kamp.

Danskerne skal lørdag møde Kroatien, hvorefter der venter holdet tre hviledage inden sidste mellemrundekamp mod Norge onsdag.

/ritzau/