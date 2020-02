Forløsning: EH Aalborg vandt efter 12. nederlag i streg

HÅNDBOLD:Stimen er brudt. Det er svært at forestille sig, at 12 nederlag i træk ikke påvirker et hold, men ikke desto mindre, var det faktisk svært at mærke på EH Aalborg denne lørdag eftermiddag, og det var måske meget godt, for de tog nemlig deres første sejr i 13 kampe, da de vandt 28-23 over gæsterne fra Ajax København.

Fra kampens start viste EH Aalborg gode takter, og holdt Ajax København fra mål i de første fem minutter. I starten havde angrebet lidt svært ved at komme igennem et egentlig godt placeret Ajax-forsvar, men efter få angreb, fandt de pladsen og de ledige rum og fik på den måde ganske hurtigt bragt sig foran med 3-0.

I modsatte ende havde EH Aalborg placeret sig ganske solidt i forsvaret, og når man sammenholder det med fremragende redninger fra målmand Emma Friberg og en del upræcise skud fra Ajax, så kunne EH Aalborg altså gå til pause med en føring på 13-9.

I anden halvleg kom EH Aalborg lidt nervøst fra start, og skulle lige finde deres plads på banen, men der gik ikke mange minutter, før de kom efter det med to hurtige scoringer, som fik Ajax træner Claus Kuno Jensen til at tage den første timeout efter kun fem minutter.

Efter timeouten tabte Aalborg lidt pusten, og der var da små perioder med lidt vaklende spil, men endnu en gang fandt de tilbage til deres gameplan, og krydret med stærke redninger fra Emma Friberg i målet og scoringer i angrebet, så kom sejren aldrig rigtig i fare.

Med godt fem minutter tilbage af kampen var stillingen 23-19, og det fik da også hallens kommentator til at komme med et lille udråb.

"Kom så publikum, det er længe siden, det her!!!" og det fik hele hallen op at stå.

Da haluret lød styrtede EH Aalborg pigerne sammen. Der er ingen tvivl om at denne sejr har været længe undervejs, og at det var en kæmpe forløsning, at de nu kunne tage armene om hinanden og fejre, at nederlagsstimen er brudt - og det kan de takke hinanden for, for eftermiddagens indsats var en ægte holdpræstation.