Forløsning for AaB-profil: Håber på ketchup-effekten

MIDDELFART:Selvom han startede på bænken, var Louka Prip alligevel AaB's bedste spiller i onsdagens 2-1-sejr over Middelfart i pokalturneringen i fodbold.

Sidste sæsons topscorer var med i opspillet til det første mål, og satte selv den anden scoring i nettet, hvilket var hans første fuldtræffer i en indtil videre forsømt sæson.

- Jeg synes, at mine seneste to kampe i Superligaen har været fine, men det var dejligt også at få scoret. Nu laver jeg forhåbentlig to-tre stykker i Farum på søndag, siger Louka Prip med henvisning til årets sidste opgave, der her venter AaB mod Nordsjælland.

Det var netop for at give Prip et hvil forud for den kamp, at cheftræner Erik Hamrén i første omgang placerede profilen på bænken.

- Jeg har været meget tilfreds med Loukas indsats på det seneste, og han leverede også et godt indhop her. At han samtidig fik scoret, betyder uden tvivl meget for ham, siger AaB-træneren.

Louka Prip og AaB mangler blot søndagens kamp i Farum, før der er vinterpause. Foto: Torben Hansen

Han måtte råbe Prip an allerede efter 20 minutters spil af pokalkampen mod det fynske 3. divisionshold. Her forlod Younes Bakiz nemlig banen med, hvad der lignede en forstrækning.

- Jeg skulle lige finde pusten, men det var dejligt at kunne bidrage til, at vi gik videre og ikke skulle rodes ud i noget forlænget spilletid, siger Louka Prip, der ellers indrømmer, at AaB leverede en middelmådig præstation mod Middelfart.

- Vi var ikke aggressive nok og pressede ikke højt nok. Det blev lidt bedre i anden halvleg, men der er stadig plads til forbedring. Det vigtigste var dog, at vi gik videre.

Blandt de mulige modstandere for AaB i forårets kvartfinaler er Aarhus Fremad 2. division, der bliver ved med at overraske og onsdag besejrede Fremad Amager.

- Det er et godt hold, for de har jo også slået Brøndby ud. Så uanset, hvem vi skal møde, ryger vi ud, hvis vi ikke præsterer vores bedste, understreger Louka Prip.

Både kvart- og semifinalerne i Sydbank Pokalen skal afgøres over to kampe.

AaB videre i pokalturneringen