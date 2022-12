Formand træder tilbage i Hobro IK

HOBRO:1. divisionsklubben Hobro IK har fået ny bestyrelsesformand. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Den forhenværende formand, Peter Christensen, har nemlig valgt at trække sig fra formandsposten og i stedet fokusere på sit arbejde. Han fortsætter dog som næstformand i den nye bestyrelse, som nu har konstitueret sig efter generalforsamlingen i oktober.

Her er Thomas Floor ny formand for Hobro IK A/S. Han har senest været næstformand gennem det seneste år.

Thomas Floor er ny formand i Hobro IK. Foto: Hobro IK

Den nye bestyrelse i Hobro består dermed af Thomas Floor (formand), Peter Christensen (næstformand), Jeppe Ugilt (næstformand), Søren Jeppesen, Jens Bjørn, Kresten Mathiasen og ikke mindst den tidligere Hobro-spiller og anfører på førsteholdet, Jonas Brix-Damborg.

Formandsskiftet kommer efter, at klubben har lanceret en ny, økonomisk femårsplan og har fået tilført ni millioner kroner til overbygningen.