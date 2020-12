Formand: Vendsyssel Håndbold er presset - men ikke truet

HÅNDBOLD:Selvom Vendsyssel Håndbold stadig ikke har prøvet at vinde i kvindernes håndboldliga, kaster klubben ikke håndklædet i ringen. De fem point, der aktuelt er op til redningen, er ifølge formand Christian Carlsen til at arbejde med.

- Jeg har stadig en forventning om, at vi kan klare frisag, for der er stadig mange point at spille om og en del point, vi synes, vi kan øjne. Det skyldes også, at vi har et par esser i ærmet i forhold til nogle nye spillere, der kan forstærke os til resten af sæsonen, siger han.

At man stadig kan tiltrække spillere viser ifølge Christian Carlsen også, at der er kommet ro i spillertruppen - ovenpå fyringen af cheftræner Kent Ballegaard.

- Vi har fået en mere homogen trup, og det var vores primære mål. I Thomas Kjær har vi fået en mere rolig og velovervejet træner.

Stadig tavs om Jan Hansen

Formanden vil fortsat ikke kommentere på, hvilke økonomiske konsekvenser det får, at klubbens tidligere direktør, Jan Hansen, i sommer forlod klubben med en anmeldelse om svindel på skuldrene.

- Men som alle andre klubber er vi presset på økonomien, for vi har stort set ingen indtægter. Men vi skal nu nok klare os, for vi har et godt produkt og er ikke truet på eksistensen, siger Christian Carlsen, der selv i tilfælde af nedrykning tror på en lys fremtid.

- Selvom vi skulle rykke ned i 1. division, står vi med en stærk trup, der har gode muligheder for at rykke tilbage til ligaen.

Vendsyssel Håndbold mangler dog noget ro og kontinuitet i den daglige ledelse. Har har Jan Hansens stedfortræder som daglig leder, Søren Homann, netop sagt op.

- Vi er i gang med at finde en ny direktør, men det skal være den rigtige, så vi bruger gerne lidt længere tid på processen, så vi er sikker på at ramme plet, siger formanden.