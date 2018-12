Formbarometret er med Hobro før Vestegns-visit

FODBOLD: Aktuelt indtager Hobro Superligaens mest usexede placering - bundprop - men kigger man på formbarometret for de seneste ti optrædener, har nordjyderne her indkasseret 11 af sæsonens i alt 15 point. Parentes bemærket samme pointantal som søndagens modstander fra Brøndby har gjort i den periode.

Meget af forklaringen skal findes i bageste række hos forsvaret, hvor den defensive stabilitet har vundet langt større indpas.

- Vi har fået lukket af på standardsituationerne. Det var et vigtigt tema for Kryger (assistenttræner Michael Kryger, red.) og mig, at vi fik lukket af der, og det er lykkedes for os.

- Vi blev enige om, at hvis vi skulle tilbage i Superligaen, skulle det prioriteres højt. Så kan det godt være, at vi ikke skaber super mange målchancer, men så er vi i hvert fald nogenlunde sikre på, at vi ikke lukker særligt mange ind, fortæller Hobro-træner Allan Kuhn, som naturligvis også har bemærket, hvordan det har bonget ud i pointregnskabet.

- Vi har bragt os tilbage i Superligaen igen. Havde vi ligget med seks point, så havde alle tænkt ”det er ikke så sjovt for Hobro”, men nu er vi en del af det. Og alle nævner jo, at det er en lige liga, og der hører vi jo med til. Så alt i alt er jeg tilfreds, også med vores formbarometer, hvor vi har gjort det godt her på det seneste, siger Kuhn.

HOBROS FORVENTEDE OPSTILLING I BRØNDBY (4-3-3): Jesper Rask - Jesper Bøge, Rasmus Minor, Yaw Amankwah, Mathias Haarup - Vito Hammershøj-Mistrati, Jonas Brix Damborg, Mikkel M. Pedersen - Martin Mikkelsen, Julian Kristoffersen, Emmanuel Sabbi Jacob Tjørnelund, Alexander Baun og Danny Olsen er ude med skader. Der er kampstart klokken 18 på Brøndby Stadion, og kampen vises på TV3+. Vis mere mindre expand_more expand_less

Udebaneturen til Vestegnen beskriver cheftræneren som en ”hård og svær opgave for Hobro”.

Og sådan vil det egentlig være for langt de fleste hold på Brøndby Stadion mod de gulklædte og cheftræner Alexander Zornigers hurtige, kontante spillestil, mener Hobros cheftræner.

- De vil gerne sætte sig på kampen, skabe højt tempo, få tilskuerne med og selvfølgelig se, om de kan få et hurtigt mål. Og det er jo alt det, vi skal undgå. Det gør vi ved at kommer derover med mod, tro på egne evner, men også være smarte. De vil gerne spille i små rum og har nogle finurlige spillere, og så kan der måske komme nogle gode omstillingsmuligheder til os, siger Kuhn.

- Men deres pres skal vi kunne modstå som Superliga-hold. Vi skal kunne tage presset af på de rigtige tidspunkter, lyder det fra Hobro-træneren.