Formel 1-kører bag rattet i nordjysk racer

VODSKOV:Det nordjyske motorsportsteam High Class Racing mener det alvorligt, når de siger, at de sigter efter at vinde LMP2-klassen i årets 24 timers løb i Daytona, Florida, som køres 30.-31. januar.

Troen på en topplacering har fået ny næring, efter at det er lykkedes det nordjyske team at hyre den polske Formel 1-kører Robert Kubica til at sidde bag rattet i "Dannebrog på fire hjul", som High Class Racing har døbt deres rød-hvide Oreca-racer.

Polakken er i øjeblikket på kontrakt som reservekører i det britiske Formel 1-team Alfa Romeo Racing ORLEN, som det er lykkedes High Class Racing at forhandle en aftale på plads med omkring Daytona.

Her kommer Robert Kubica til at dele sæde med nordjyden Anders Fjordbach, Dennis Andersen samt den blot 23-årige østriger Ferdinand von Habsburg, som også er hyret ind til opgaven med solid erfaring fra den tyske DTM-serie.

- Jeg er taknemmelig for den mulighed, High Class Racing har givet mig. Dette er en ny udfordring og oplevelse for mig, siger 36-årige Robert Kubica i en pressemeddelelse fra High Class Racing.

Sådan ser den ud, den nordjyske LMP2-racer, som den polske racerstjerne Robert Kubica i slutningen af januar skal sidde i ved 24 timers-løbet i Daytona, Florida. Foto: High Class Racing

Med Robert Kubica og Ferdinand von Habsburg på plads til at fuldende High Class Racings line-up på kørersiden er forventningerne til løbet helt i top hos det nordjyske team.

- Et 24-timers løb som Daytona kræver en enorm forberedelse, hvoraf kørerbesætningen naturligvis er en vigtig bestanddel. Med det line-up, vi nu præsenterer, bringer vi os selv i den mest gunstige position i forhold til målopfyldelsen. Og vi kommer for at kæmpe med helt fremme, fastslår teammanager Nikolaj Johansen.

Han glæder sig over, at det er lykkedes at tiltrække et så stort navn som Robert Kubica til at køre i den danske bil.

- Forhandlingerne med både Robert og Ferdinand har fra starten været konstruktive og fremadrettede, hvilket blandt andet kan tilskrives det store stykke arbejde, som alle i teamet yder døgnet rundt, alle årets dage. De præstationer bliver afspejlet på banerne og gør os til en attraktiv partner for mange kørere. Samtidig er der selvfølgelig også et puslespil omkring sponsorer, som skal lægges rigtigt, og der må jeg bare rose baglandet hos både Kubica og Habsburg og også Alfa Romeo Racing ORLEN for at få tingene til at ske, siger Nikolaj Johansen.

Sejr og crash på samme bane

Robert Kubica er ingen hvem-som-helst. Den 36-årige polak har kørt hele 97 F1 Grand Prix'er siden sin debut for BMW-Sauber i 2006.

8. juni 2008 satte han flueben ved karrierens absolutte højdepunkt, da han vandt det canadiske Grand Prix foran teamkollegaen Nick Heidfeld og briten David Coulthard. Det var samtidig et forrygende comeback til den samme bane, Circuit Gilles Villeneuve, hvor han året forinden havde overlevet et uhyggeligt crash.

I sine 97 grand prix-starter har Robert Kubica opnået 12 podieplaceringer - det seneste i det belgiske Grand Prix på Spa-Franchorchamps i 2010.

Det lignede en brutalt afsluttet karriere, da Robert Kubica i 2011 kom ud for en alvorlig ulykke ved et italiensk rallyarrangement, hvor han først kolliderede med en kirkemur og efterfølgende et autovær. Ulykken gav ham et kompliceret brud på højre hånd, som det tog ham flere år at kæmpe sig tilbage fra.

Selv om Robert Kubica gjorde sig bedst bemærket i starten af sin F1-karriere, så er han langt fra rusten. Sin seneste start i F1-feltet havde han i 2019 i Abu Dhabi, hvor han kørte for det britiske Williams-team og sluttede sidst blandt de 19, der fuldførte løbet.

Det sæde mistede han op til 2020-sæsonen, hvor Robert Kubica altså har været reserve i F1-serien for den tidligere finske verdensmester Kimi Raikkonen og det italienske stortalent Antonio Giovinazzi hos Alfa Romeo Racing ORLEN.

Polakken har en enkelt gang tidligere kørt med i et 24 timers-løb. Det var i Dubai i 2017, hvor han sad med i en Porsche 911 GT3 for Förch Racing, men den nåede bilen dog aldrig i mål på grund a tekniske problemer.

Det håber han at undgå i Daytona i High Class Racings LMP2-racer.

- Det er første gang, jeg kører en Oreca LMP2-bil. Generelt er jeg meget begejstret for hele udfordringen, og jeg ser frem til at arbejde sammen med hele teamet, siger Robert Kubica.

Ingen far-søn duel

Med ham på plads til Daytona står det også endegyldigt fast, at danske racingfans ikke får en forsinket julegave i form af en danskerduel mellem Jan Magnussen og sønnen Kevin, som efter bruddet med det amerikanske F1-team Haas debuterer for sin nye amerikanske arbejdsgiver, sportsvognsteamet Chip Ganassi Racing, netop på Daytona.

Nikolaj Johansen, teammanager hos nordjyske High Class Racing. Foto: Claus Søndberg

Muligheden for en duel i familien Magnussen var ellers til stede, da High Class Racing i starten af december offentliggjorde, at 47-årige Jan Magnussen i 2021 skal køre alle seks afdelinger i WEC-serien for det nordjyske team - inklusiv 24 timers løbet i Le Mans til juni.

Løbet i Daytona lignede en oplagt mulighed for at teste hans samarbejde med Anders Fjordbach og Dennis Andersen i den løbsserie, men sådan bliver det ikke.

- Selvom Daytona er et af verdens største motorløb, har vores fokus med Jan hele tiden været på WEC og Le Mans. Det har vi været meget åbne omkring. Vi har selvfølgelig lagt mærke til interessen i en direkte duel mellem Jan og Kevin Magnussen, og det ville da være fantastisk for alle danske fans. Nu har det lige været jul, og så må man jo i stedet ønske sig alle de ting, man alligevel ikke fik - det er jo helt gratis, siger Nikolaj Johansen.