Formel 1-løbsdirektør efterforsker farlige Haas-pitstop

FORMEL 1: Formel 1-løbsdirektør Charlie Whiting vil undersøge, hvorfor Haas og Ferrari har sendt deres kørere af sted med hjul, der ikke var spændt ordentligt fast.

Op til weekendens Formel 1-grandprix i kinesiske Shanghai fortæller Whiting, at han ikke mener, at det kan være et tilfælde, at der har været tre farlige episoder i årets to første løb.

Senest brækkede mekanikeren Francesco Cigarini benet to steder, da Ferraris Kimi Räikkönen blev sendt ud af pitten i Bahrain.

Og Haas, der har Kevin Magnussen og Romain Grosjean som kørere, udgik begge af sæsonens første Formel 1-løb i Melbourne.

- Det ser mindre og mindre ud som om, at det er et tilfælde. Men de to episoder i Melbourne skyldtes helt klart en wheelgun-fejl, siger Whiting ifølge formula1.com.

Han henviser til de fejl, som Haas-mekanikere begik med møtrikkerne, da Magnussen og Grosjean ikke fik fastspændt hjulene og kort efter udgik i Melbourne.

- De troede, at hjulene var spændt fast, trådte tilbage og fandt derefter ud af, at hjulene ikke var spændt ordentligt fast, fortæller Whiting om Haas-episoderne.

Og han undrer sig over, at det gik så stærkt for Ferrari i Bahrain, at Räikkönen blev sendt af sted uden at have fået skiftet et af hjulene.

Ferrari blev straffet med en bøde på 50.000 euro (372.000 kroner) for episoden efter 35 omgange i Bahrain. Derudover fik Ferrari en bøde på 5000 euro for en anden episode under træning i Bahrain.

Haas slap med 10.000 euro (74.000 kroner) i bøde for de to episoder i Melbourne.

Haas og Ferrari benytter samme materiel til at fastspænde baghjulene, fordi holdene har et tæt samarbejde.

Whiting understreger, at Den Internationale Motorsportsunion (FIA) vil undersøge materialet hos holdene for at undgå lignende tilfælde i fremtiden.

/ritzau/