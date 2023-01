Formstærk angriber vil bide sig fast i AaB

GISTRUP:Med sine 202 centimeter er Anosike Ementa i sig selv en iøjnefaldende figur i AaB's superligatrup, men den 20-årige angriber har også raget op med sine præstationer i vinterens to første testkampe.

Mod både FC Fredericia og AC Horsens er sjællænderen med de nigerianske rødder kommet på måltavlen, og generelt har han været en stor udfordring for de to modstanderes forsvarsspillere.

- Jeg har fået en rigtig fin start. Jeg er kommet tilbage med masser af glæde og har spillet et par gode træningskampe. Derudover er det jo altid dejligt at score nogle mål, siger Anosike Ementa.

Efter at Erik Hamrén i september satte sig i AaB's trænersæde som afløseren for fyrede Lars Friis, var det ellers småt med spilletid til Anosike Ementa. I 3F Superligaen blev det kun til tre korte indhop, og i de to pokalkampe mod Vanløse og Middelfart måtte den høje angriber også tage til takke med en rolle som indskifter.

Erik Hamrén har dog siden rost Anosike Ementa for at have gjort store fremskridt i vinterpausen, hvor han ifølge den svenske cheftræner er blevet bedre til at udnytte sin imponerende fysik.

- Jeg fik ikke så meget spilletid i Hamréns start heroppe, men heldigvis har han set noget i mig nu og fået øje på nogle kvaliteter, som vi kan udvikle. Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for.

- Jeg har meget fokus på at spille simpelt. Når jeg modtager bolden, skal jeg lægge den af og så komme i boksen. Jeg skal ikke løbe så meget rundt ude på siderne. Jeg skal derind, hvor det sker, siger Anosike Ementa.

Trods den gode opstart er det dog langt fra sikkert, at Anosike Ementas vej til spilletid er blevet meget kortere, idet AaB har brugt vinterpausen på at forstærke truppen med sidste sæsons superligatopscorer Nicklas Helenius. I de første testkampe har AaB stillet op i en 4-3-3-formation, hvorfor der umiddelbart kun er én plads helt i front.

- Jeg synes, at det er super, at Helenius er kommet. Han har en masse rutine, og jeg kan lære meget af ham. Selvfølgelig er han også en konkurrent, men det har været superfedt at få ham ind, siger Anosike Ementa, der har beskedne forventninger til sin rolle på AaB-holdet i foråret.

- Jeg tager det, som det kommer. Jeg vil fortsætte med at gøre mit til træning, og i de kampe, jeg får her i opstarten, skal jeg også gøre mit bedste, og så må vi se, hvilken rolle jeg får, siger Anosike Ementa, der har et år tilbage af sin kontrakt med AaB.

- Jeg har ikke tænkt på, om jeg skulle noget andet i det her transfervindue. Jeg har haft fokus på fodbold og på, hvad jeg kan gøre for at ændre min situation, så jeg kan komme til at spille noget mere.

- Jeg er rigtig glad for at være her og nyder at være en del af det her hold, så jeg vil se positivt på det, hvis AaB skulle have lyst til at forlænge med mig, siger Anosike Ementa.

Torsdag får Anosike Ementa mulighed for at score for tredje kamp i træk, når AaB gæster superligakollegaerne Viborg FF i en ny testkamp. Der er kampstart klokken 12, og opgøret kan ses på Viborg FF's Youtube-kanal. Efter kampen får du reaktioner og analyse på nordjyske.dk.