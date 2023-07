Formstærk morsingbo triumferede igen

UPPSALA:Golfspilleren Sofie Kibsgaard fortsætter sin imponerende rejse mod den højeste hylde i europæisk kvindegolf, Ladies European Tour. Morsingboen vandt nemlig sin anden turneringssejr på udviklingstouren LET Access Series, da hun torsdag vandt omspillet i Capio Ogon Trophy i svenske Uppsala.

Her besejrede hun foruden skotten Hannah McCook også sin landsmand fra Smørum, Natacha Høst, da de tre var lige efter turneringens tre runder. Med omspilssejren kan Kibsgaard nu notere sejre i Montauban Ladies Open samt Capio Ogon Trophy.

Foruden sine to sejre har Kibsgaard ligeledes sikret andenpladser i turneringerne Flumserberg Ladies Open og Santander Golf Tour-Girona, hvilket sætter hende markant i front på ranglisten for LET Access Series. Dermed får hun med al sandsynlighed et kort til Ladies European Tour i den kommende sæson.

I februar vandt morsingboen, der mere eller mindre er vokset op på Mors' golfbane, også en etape af den virtuelle golfturnering ved navn Next Golf Tour. Her sikrede hun imponerende 135.000 kroner. Til sammenligning fik Kibsgaard knap 50.000 kroner for sin sejr i Uppsala.

Den nordjyske triumf kommer desuden på bagkant af sidste uge, hvor frederikshavneren Puk Lyng Thomsen også vandt i Sverige på selvsamme tour. Dermed ligger to nordjyder til at avancere fra LET Access Series.