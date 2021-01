Formsvage nordjyder blev nedlagt af tophold

ISHOCKEY:Det blev til nederlag til både Aalborg Pirates og Frederikshavn White Hawks, da Metal Ligaens tophold søndag var for stor en mundfuld for de to nordjyske hold.

Frederikshavn White Hawks blev klædt af med hele 1-6 på udebane mod Rungsted Seier Capital, der har lagt sig i spidsen af Metal Ligaen. Nederlaget var Frederikshavn White Hawks' tredje i træk, men meget bedre går det ikke for Aalborg Pirates, der med 3-5 mod Esbjerg Energy tabte den femte af de sidste syv kampe.

Aalborg Pirates fik undervejs ellers forvandlet 0-3 til 3-3, men bare 42 sekunder efter Jeppe Jul Korsgaards udligning afgjorde Brady Shaw alligevel kampen til Esbjergs fordel. Sejren blev cementeret 19 sekunder før tid, da Charles Corcoran scorede i tomt mål.

Det var den femte gang af ligeså mange mulige, at Aalborg Pirates tabte til Esbjerg, som holdet på fredag også støder sammen med i semifinalen ved pokalturneringens finalfour i Aalborg.

For Frederikshavn White Hawks betød det store nederlag i Hørsholm, at vendelboerne dumper ned på sjettepladsen i Metal Ligaen. Aalborg Pirates er fortsat nummer tre, men nu er der dog henholdsvis seks og ti point op til anden- og førstepladsen.

Rungsted Seier Capital - Frederikshavn White Hawks 6-1 Periodecifre: 2-0, 1-0, 3-1 Mål: 1-0 Charlie Sarault (09.10), 2-0 Nikolaj Murholt Rosenthal (17.33), 3-0 Marcus Olsson (34.02), 4-0 Marcus Olsson (40.33), 5-0 Rasmus Thykjær Andersson (43.04), 6-0 Shane Hanna (45.15), 6-1 Christian Mieritz (58.44) Udvisninger: Rungsted Seier Capital 5x2 minutter, Frederikshavn White Hawks 5x2 minutter