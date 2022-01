Formsvage nordjyder tabte for niende gang i træk

HÅNDBOLD:Et udfald af seks minutters varighed i 1. halvleg blev reelt afgørende for, at Elitesport Vendsyssel (ESV) tabte udekampen mod Skovbakken i herrernes 1. division med 26-31.

Den famøse periode strakte sig fra kampens 13. til 19. minut, som hjemmeholdet vandt 7-1 og dermed gik fra 6-6 til 13-7.

-Hvis vi ser bort fra dette udfald, spiller vi faktisk en god kamp og matcher Skovbakken, konkluderer cheftræner Jonas Aaen i en pressemeddelelse fra Elitesport Vendsyssel.

Han fremhæver Frederik Torp for mange fine redninger i målet, men finder i øvrigt, at alle mand bød ind med periodevis gode indsatser.

Helt overordnet ærgrer Jonas Aaen sig over, at ESV ikke formåede at holde bedre fast i et Skovbakken-mandskab, der efter en lang periode med corona-problemer ikke så helt skarpt ud.

Topscorer for Elitesport Vendsyssel blev Oliver Prince, der scorede syv gange. Elitesport Vendsyssel ligger tredjesidst og dermed til direkte nedrykning, men der er kun et enkelt point op til Roskilde på en af kvalifikationspladserne.