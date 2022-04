Fornemmelsen er god i Mors-Thy trods smertefuldt nederlag

HÅNDBOLD:Mors-Thy Håndbold løb onsdag aften ind til det tredje slutspil i klubbens 15-årige historie, da holdet tog imod Aalborg Håndbold, som i den tidsperiode har vundet det danske mesterskab seks gange.

Der var dermed ikke tvivl om, hvor favoritværdigheden lå inden kampen, men nordvestjyderne bød alligevel den forsvarende mesterklub op til slutspilshåndbold.

Mors-Thy Håndbold var med 15 minutter tilbage af opgøret bagud med syv mål, men da kampen skulle afgøres havde værterne skåret gæsternes føring ned til et enkelt mål. I sidste ende kunne Aalborg Håndbold dog tage begge point med fra kampen.

- Jeg er godt nok ærgerlig over, at vi tabte på den måde. Alle ved, hvad det ene point måske kan få af betydning til sidst i slutspillet.

- Vi var nede med syv og gravede lidt i værktøjskassen, og det vi fandt frem i den, brugte spillerne jo fantastisk. Vi arbejdede i første halvleg med at få forsvaret i gang og fandt løsningen på det lige før pausen. I anden halvleg dækkede vi rigtig, rigtig godt op og undgik at få alle kontraløbene lige i hovedet, som altid er problemet, når vi møder Aalborg. Så jeg synes, at det var en stor holdpræstation, lyder det fra holdets cheftræner, Niels Agesen.

Fortjente mere

En af de Mors-Thy-spillere, som var med til at gøre det helt tæt mod slutningen, var Sander Øverjordet, som scorede otte mål heraf tre i de sidste fem minutter.

- Jeg synes, vi viste høj klasse og fightede gennem hele kampen. Vi kom tilbage efter at være nede med syv mål, og så var det marginaler, som afgjorde tingene til sidst.

- Jeg må ærligt indrømme, at vi havde fortjent det ene, hvis ikke begge point. Jeg synes, at vi viste stor karakter, og at vi aldrig giver op, siger den storspillende nordmand.

Mors-Thy's cheftræner, Niels Agesen, var tilfreds med spiller særligt i anden halvleg, men ærgrede sig gul og blå over, at Aalborg to begge point. Foto: Henrik Bo

Selvom det nager i Mors-Thy-lejren, at de i hvert fald ikke fik det ene point, så går holdet ind til de resterende kampe med en god fornemmelse.

- Hvis vi kan levere det, som vi gjorde i dag mod Skjern og Fredericia, så har vi gode muligheder for at få point, men omvendt skal vi også finde det her niveau frem i slutspillet. Jeg var glad for at se, at der var et par stykker, som steppede op og lagde et ekstra niveau, på det vi så i grundspillet. Sander Øverjordet tog teten og var bare pissefarlig, og H (Rasmus Henriksen, red.) i kassen leverede jo en helt ekstraordinær indsats, konstaterer Niels Agesen.

Nordmand storspiller

Det er en udlægning, som Sander Øverjordet er enig med sin træner om.

- Kan vi finde det spil frem, som vi gjorde mod Aalborg, så mener jeg, at alt er muligt. Det er ikke umuligt, at vi tager fem til otte point i gruppen, men det kræver også, at vi præsterer på vores højeste niveau, siger playmakeren, der mener, at han lige nu spiller sit bedste håndbold i sin tid i Mors-Thy.

- Det er nok min bedste periode. Det flyder rigtig godt, og jeg nyder at spille håndbold i øjeblikket. Grunden til det er nok, at jeg har fået meget tillid og tid, og det har gjort, at jeg har fået trukket mit bundniveau op og præsterer stabilt, og så har jeg engang imellem nogle kampe, hvor det hele spiller, lyder det fra Sander Øverjordet.

Mors-Thy ligger på en delt sidsteplads i slutspillet med nul point sammen med Fredericia Hånboldklub. Mors-Thy spiller sin næste kamp på mandag ude mod Skjern Håndbold.