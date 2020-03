Forrygende forårsstart for Jammerbugt: Vinder over direkte konkurrent

FODBOLD:Det nye kalenderår kunne ikke være startet bedre for 2. divisionsholdet Jammerbugt FC, der lørdag eftermiddag besejrede VSK Aarhus med 3-1.

Sejren betyder, at de nu ligger af point med VSK Aarhus, men lige præcis klemmer sig ind i top seks, der giver adgang til oprykningsspillet, med en bedre målscore.

- Der kan skrives tykke bøger omkring, hvor vigtigt det var, at vi vandt den her kamp. Det er vigtigt, at vi allerede høster en masse selvtillid, og vi ikke længere skal jagte som vilde for at nå top seks, siger cheftræner Bo Zinck.

Første halvleg var præget af, at det var den første kamp i forårssæsonen for begge hold. Der blev fightet og kæmpet om hver eneste bold, men der blev ikke spillet poleret fodbold.

Jammerbugt kom foran efter godt et kvarter på mål af Morten U. Thomsen, men VSK Aarhus slog tilbage på en dødbold bare fem minutter senere.

Efter pausen blev det til en kamp på Jammerbugt præmisser.

- Vi fik sat os markant på kampen i anden halvleg. Vi turde at spille meget mere med bolden, og så var vi langt mere direkte i vores spil. Vores defensiv fik også tromlet igennem, for de havde vel reelt set kun en chance foruden deres mål, lyder det fra Bo Zinck.

Jammerbugts pres efter pausen udmøntede sig i to scoringer. Først var det Morten U. Thomsen, som endnu engang sikrede nordjyderne en føring, mens Sead Gavranovic sørgede for målet til slutresultatet 3-1.