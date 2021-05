Forrygende Fossum følte, at AaB kørte over SønderjyskE

FODBOLD:Iver Fossum serverede oplægget til AaB's første og tredje scoring i mandagens superligasejr over SønderjyskE, og nordmanden satte selv den anden scoring ind på straffespark.

Midtbanespilleren følte da også, at AaB var i cruise control i 4-0-sejren på Sydbank Park.

- Det var en fin dag for både mig og holdet, som jeg synes spillede en fantastisk kamp. Efter at vi kom på 1-0, var vi gode til bare at fortsætte med at køre på og hele tiden jagte det næste mål. Jeg føler vel egentlig, at vi kørte dem over, siger Iver Fossum.

AaB-lejren fik sig ellers et tidligt chok, da Lucas Andersen faldt sammen i smerter efter bare 10 minutter og måtte hjælpes fra banen med en knæskade.

- Lucas er jo en fantastisk spiller, men vi har andre gode navne. Rufo kom ind og gjorde en god indsats, og jeg føler, vi har en god bredde og derfor har mange strenge at spille på, siger nordmanden.

Han brændte sit seneste straffespark for AaB, men i mellemtiden har både Kasper Kusk og Tim Prica brændt fra 11-meter-pletten. Derfor fik Iver Fossum chancen igen.

- Jeg håber, at jeg er fast skytte fremover. Den sad i hvert fald sikkert i dag, så jeg sparker gerne næste gang også, siger han med et smil.

AaB har dog ikke sommerferie endnu, selvom kvalifikationsspillet mandag sluttede med AaB på toppen. På fredag venter playoff-finalen mod Superligaens nummer fire fra AGF på udebane. Vinderen kommer videre til den ny startede europæiske Conference League.

- Den her sejr over SønderjyskE var bare ét skridt på vejen. På fredag bliver det hele afgjort, men vi kommer i hvert fald ind til den kamp med selvtillid, og jeg har en god følelse, siger Iver Fossum.