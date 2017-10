Forrygende galopfinale

HESTESPORT: Mens John Nielsen endnu engang sikkert sejlede championatet i land som den mest vindende galoptræner på Racing Arena Aalborg, fik publikum en spændende afslutning på året blandt amatørrytterne.

Lise Ullerup Hansen var førende med en enkelt sejr, inden finaledagen blev skudt i gang, men på en forrygende afslutning afgjorde rutinerede Lea Olsen til sin fordel med to stærke sejre.

Begge sejre kom i hus efter taktisk rolige løb, der viste sig som den rigtige disposition i en bane, som i høj grad bar præg af de seneste ugers kraftige regn.

Lea Olsens første vinder blev Tine Hansens Sir Danzbo, der kom frem i et godt angreb rundt opløbssvinget.

Ind på opløbet var Wellington med Sabina Gammelgård, som også var med i championatskampen, førende, men i en direkte duel sendte Lea Olsen sin hest forbi til sejr.

To løb senere var Lea Olsen på pletten igen. Her serverede hun Jane Grove-trænede Naga Jolokia et roligt løb, og trods en position som sidste ekvipage i feltet, satte parret det afgørende angreb ind rundt opløbssvinget i en ny medrivende opløbskamp.

Dermed endte Lea Olsen alene på målfotoet som amatørchamp med fire sejre.

På travfronten blev Anders Pedersens Balotelli som forventet aftenens oplevelse.

I et overpacet løb rundede Balotelli så let som storken snupper en frø konkurrenterne og sejrede i aftenens hurtigste vindertid 1.13,8/1.640ma.