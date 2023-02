Aalborgensisk atletikhåb melder afbud til EM

INDLAND:Det danske hold ved denne uges indendørs-EM i atletik i Istanbul kommer til at bestå af otte atleter i stedet for ni.

Den aalborgensiske 400 meter-løber Benjamin Lobo Vedel har meldt afbud for ikke at risikere, at et drillende baglår giver en alvorlig skade før udendørssæsonen, fortæller han.

- Jeg tager ikke afbuddet specielt tungt, for det er en sikkerhedsforanstaltning før udendørssæsonen. Jeg har klaret mig rigtig godt indendørs i min karriere, men jeg er ikke interesseret i kun at være en god indendørsløber.

- Så taget i betragtning af, at jeg bare kan mærke en lille smule i mit baglår, så har jeg meldt afbud, siger Benjamin Lobo Vedel.

I sidste uge løb danskeren ved et stort indendørsstævne i Madrid og blev nummer tre uden at løbe helt igennem af hensyn til baglåret. Udsigten til tre EM-løb på to dage er for stor en risiko.

- Jeg tror, at jeg ville kunne løbe indledende og semifinale uden problemer og kvalificere mig til finalen, men med samlet tre løb på to dage ville der være en lille risiko for en skade, og det ville ikke være ansvarligt at løbe før udendørssæsonen, siger Sparta-løberen.

Med afbuddet forsvinder det bedste bud på en dansk finalist ved mesterskabet i Istanbul. Sidste år blev Benjamin Lobo Vedel nummer fire ved indendørs-VM.

Den vigtigere udendørssæson byder på et VM i august, og i tillæg begynder kvalifikationen frem mod næste års OL i Paris.

Indendørs-EM i Istanbul begynder på torsdag og varer frem til på søndag.

/ritzau/