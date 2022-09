Forskrækkelse for Mikkel Hansen og Aalborg

HÅNDBOLD:Der gik et sug gennem maven på alle fans af Aalborg Håndbold, da Mikkel Hansen ni minutter inde i anden halvleg af onsdagens Champions League-kamp i Norge faldt til jorden.

Elverum-spilleren Niclas Fingren satte foden ind foran en helt fri Mikkel Hansen, så verdensstjernen fik et vrid i sin venstre ankel og efterfølgende måtte hjælpes fra banen af fysioterapeuten.

- Det så voldsomt ud, og man kan jo se på billederne, at han fik trådt ned på foden af Fingren og vrikkede om. Så jeg må da indrømme, at jeg et kort øjeblik var bekymret, siger cheftræner Stefan Madsen.

Selvom Mikkel Hansen humpede, så insisterende han dog på at gå tilbage på banen og kaste det straffekast, som tacklingen på ham havde udløst.

- Alt ser heldigvis også fint ud dagen derpå, og han har det godt, så vi er fortrøstningsfulde, siger Aalborg-træneren.

Spillerne samlede sig hurtigt om Mikkel Hansen, efter at stjernen røg i gulvet mod Elverum. Annika Byrde/NTB/Ritzau Scanpix

Mikkel Hansen scorede på alle sine tre straffekast mod Elverum, og dermed har han nu scoret på samtlige 22 forsøg fra pletten for Aalborg Håndbold - efter at Buster Juul brændte holdets første straffekast i sæsonpremieren mod Nordsjælland.

- 22 scoringer i træk er vel godkendt af Mikkel. Måske skal han også have lov at prøve igen, selvom han på et tidspunkt skulle brænde en enkelt, siger Stefan Madsen.

I onsdagens kamp i Norge fik Mikkel Hansen og Aron Palmarsson spillet en del sammen i angrebet, mens Felix Claar fik et hvil på bænken.

- Det glæder mig, at vi nu har mulighed for at bruge noget tid på at bringe de to samtidigt, for Felix er også nødt til at skal have noget luft engang imellem, påpeger cheftræneren.

Aron Palmarsson lavede tre mål mod Elverum og leverede sin hidtil bedste præstation i denne sæson, som har været præget af en skade i optakten.

- Palmarsson er stadig underlagt lidt restriktioner, så det fulde flow i 60 minutter fra ham lader stadig vente lidt på sig. Men det går i den helt rigtige retning, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold lander først torsdag aften i Aalborg igen efter turen til Norge, og allerede lørdag går det løs på hjemmebane mod Bjerringbro-Silkeborg i HTH Herreligaen.