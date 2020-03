Forstærker truppen igen: Vendsyssel Håndbold henter ung bagspiller

LYNGSAA:Vendsyssel Håndbold forstærker holdet endnu engang, da holdet har indgået en toårig aftale med bagspilleren Mette Brandt Nielsen.

Den 22-årige bagspiller har tidligere spillet i Midtjylland, Horsens og Skanderborg i dansk håndbold, mens hun i øjeblikket spiller i den bedste norske række for Sola.

- Vi får en intelligent spiller, der har rigtig mange målgivende afleveringer, hvor specielt hendes blik for stregspillet er yderst veludviklet. Desuden er hun fin på duel spillet og besidder et godt skud fra mellemdistancen. Vores dialoger har fra begyndelsen været yderst positive. Hun har med tydelighed vist, at hun vil Vendsyssel Håndbold, og hendes ambitioner og tanker om håndbolden passer perfekt hertil, siger træner Kent Ballegaard.

- Vendsyssel lyder for mig som en god klub, hvor der er plads til spillernes udvikling. De har i denne sæson vist at de har et hold der vil fremad. Jeg glæder mig rigtig meget til at blive en del af holdet og forhåbentligt bidrage med en hel masse på banen, men også uden for banen, siger den nye bagspiller.