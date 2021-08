Forstærket Aalborg Pirates hold taber for tredje gang i træk - måtte dog undvære kaptajnen

ISHOCKEY:Aalborg Pirates mødte Kölner Haie - der spiller i den bedste tyske liga - på udebane lørdag eftermiddag, hvor de led et nederlag på 1-3.

Det var opstartens tredje nederlag af ligeså mange mulige

Holdet var forstærket af Pierre-Olivier Morin og de nytilkomne Ian Edmondson og Stephen Anderson. Dog var kaptajn Julian Jakobsen ikke at finde på isen, da han befandt sig hjemme i Danmark.

Piraterne tabte første periode 0-1 på et powerplay-mål, hvor det lykkedes det tyske DEL-hold at score blot et minut inde i overtalsspillet. Men selvom det lykkedes nordjyderne at spille sig igennem til flere chancer, formåede de ikke at få scoret det udlignende mål i perioden.

Målet skulle til gengæld vise sig at komme i anden periode, som endte uafgjort 1-1. Det begyndte, som det sluttede, og for en stund mindede perioden om den første. Kölner Haie bragte sig foran med 2-0 i endnu et poweplay.

Aalborg Pirates formåede dog at kæmpe sig ind i kampen igen, da Martin Højbjerg reducerede til stillingen 2-1. Dog blev det holdets eneste mål i kampen. Inden da havde Pierre-Olivier Morin fået pucken i nettet, men den scoring blev annulleret for offside målfeltet.

Tredje periode bød på nogle chancer hist og pist, men Pirates-spillerne formåede ikke at få puttet flere pucke i nettet. Til gengæld fik Kölner Haie scoret endnu et mål blot 30 sekunder før slutsignalet, hvor de fik skudt pucken i et tomt Aalborg-mål og gjorde stillingen til 3-1, hvilket også blev kampens endelige resultat.

Aalborg Pirates spiller sin fjerde testkamp allerede søndag, hvor de skal op imod endnu et tysk hold. Denne gang er det Löwen Frankfurt, der spiller i den andenbedste tyske liga.