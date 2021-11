Forstærkning på vej til Aalborg Pirates, selvom de topper rækken

ISHOCKEY:I ren opvisningsstil vandt Aalborg Pirates søndag den tredje sejr på stribe, og efter 8-1 over Herlev kan cheftræner Garth Murray se sit hold indtage førstepladsen i Metal Ligaen.

- Det her var nok vores bedste 60 minutter i sæsonen, for vi spillede simpelt, når det var nødvendigt og var effektive foran mål, roser cheftræner Garth Murray.

Resultatet skal ses i lyset af, at kaptajn Julian Jakobsen efter 18 minutters spil fik marchordre, da han fejede skøjterne væk under en Herlev-spiller langs banden.

- Jeg synes, det var ret stærkt, at vi fik overvundet det, omorganiseret holdet og bare fortsatte ufortrødent, siger Garth Murray, der overlader det til disciplinærudvalget at vurdere, om forseelsen kan koste Julian Jakobsen en karantæne.

I kaptajnens fravær rykkede Jonas Jakobsen op fra fjerdekæden og overtog den ledige centerplads, og det gjorde han særdeles godt ved at score kampens sidste to mål.

Spillerne fra Aalborg Pirates og Herlev Eagles var flere gange ved at ryge i totterne på hinanden i søndagens opgør. Foto: Henrik Bo

- Han er meget målsøgende, men han har kæmpet for at få spilletid, og det var fedt at se hans reaktion på det øgede ansvar, siger Pirates-træneren.

Trods de otte scoringer blev sæsonens 17. kamp heller ikke lykkens for Thomas Spelling, der stadig har sin første fuldtræffer til gode.

- Han lavede nogle utrolige afleveringer i dag, og han arbejdede også stærkt defensivt, så målene skal nok komme, vurderer Murray.

Selvom Pirates altså befinder sig et ganske godt sted lige nu, er man stadig på udkig efter forstærkning.

- Vi har tre pladser ledige på holdet, så vi kigger stadig efter både forsvarsspillere og angribere. Jeg håber, at vi kan præsentere en ny spiller i løbet af de næste par dage, hvis tingene går vores vej, afslører Garth Murray.

Selvom aalborgenserne er i spidsen af Metal Ligaen, kan det blive en kortvarig fornøjelse. Frederikshavn White Hawks er blot ét point efter og har en kamp i baghånden. Den spiller de mandag aften, hvor rækkens nummer næstsidst fra Odense kommer på besøg i det nordjyske.