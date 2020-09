Forstærkning til Hobro inden premieren: Henter tidligere superligaspiller i Norge

FODBOLD:Den 25-årige forsvarsspiller Tobias Salquist skal minimum indtil nytår forsøge at hjælpe Hobro IK på vej tilbage mod 3F Superligaen.

Onsdag har nedrykkerne nemlig offentliggjort, at man har indgået en aftale indtil årsskiftet med Salquist, der tidligere i karrieren har spillet under Hobro-træner Peter Sørensen i Silkeborg.

Tobias Salquist forlod Silkeborg i 2018 til fordel for belgiske Waasland-Beveren. Siden gik turen til Norge og Lillestrøm, hvor forsvarsspilleren dog forleden købte sig ud af sin kontrakt for at komme hjem til Danmark og sin gravide kæreste.

Tobias Salquist har derfor været udkig efter en klub i Jylland, hvor han den seneste tid har trænet med hos Esbjerg fB, men nu bliver det altså i stedet Hobro, der den næste tid får glæde af forsvarsspillerens kvaliteter.