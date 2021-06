Forstærkninger skal hjælpe Fortuna tilbage på toppen: Træner tager to spillere med

FODBOLD:Det bliver op til Brian Sørensen at genetablere Fortuna Hjørring som et hold helt oppe i toppen af dansk kvindefodbold, når han i næste sæson vender tilbage som cheftræner i klubben.

For første gang siden 1992 slutter vendelboerne i den netop overståede sæson udenfor de to øverste placeringer, og Fortunas svage sæson blev bare understreget, da Brian Sørensen sammen med sit FC Nordsjælland-hold lørdag vandt med 5-0 i Hjørring i sidste spillerunde af slutspillet i Gjensidige Kvindeligaen.

Brian Sørensen blev dog ikke skræmt væk af det, han så fra sit kommende hold.

- Jeg glæder mig til opgaven. Det er klart, at der skal ske lidt for at komme tilbage på toppen, men det er klubben bevidst om, og der bliver også præsenteret nogle spændende tilgange de næste uger, siger Brian Sørensen.

Fortuna Hjørring får blandt andre tilgang af to af lørdagens modstandere.

Både Florentina Olar og Camilla Kur Larsen, der scorede to gange i lørdagens kamp, tager ligesom træneren turen fra Farum til Hjørring.

- Derudover kommer der noget udenlandsk forstærkning fra en rigtig høj hylde, lyder det fra Brian Sørensen.

Fortuna Hjørring sluttede den netop overståede sæson hele 15 point efter mestrene HB Køge, men det hul satser Brian Sørensen på at få lukket allerede i næste sæson.

- Det tror jeg 100 procent på, at vi kan. Det er ikke bronzemedaljer, der skal være standarden i Fortuna Hjørring, siger Brian Sørensen, der ser frem til at gøre comeback i klubben på den anden side af sommerferien.

- Det bliver rart at komme herop og kunne koncentrere sig 100 procent om fodbold, og så skal vi selvfølgelig forsøge at få rettet skuden ind igen. Allerede i dag så jeg nogle unge Fortuna-spillere, der gjorde et godt indtryk, og der er stadig en ungdom, som vi skal satse på og hjælpe på vej, men balancen på holdet i forhold til unge og rutinerede spillere har måske været lidt forkert, så det skal vi have rettet op på, siger Brian Sørensen.

Lørdagens store FC Nordsjælland-sejr fik i øvrigt ikke andet end kosmetisk betydning for holdene. Fortuna Hjørring sikrede sig allerede i sidste uge tredjepladsen og bronzemedaljerne, mens FC Nordsjælland slutter slutspillet på femtepladsen.

- Det var et Fortuna-hold, der var lidt ramt. Jeg tror, at de havde fem spillere ude, og det satte selvfølgelig sit præg på kampen. Omvendt spillede vi en fin kamp og scorede nogle gode mål, så det var selvfølgelig en fortjent sejr, siger Brian Sørensen.