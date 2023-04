Forstenede Aalborg-spillere: Noget utilgiveligt sjask

ESBJERG:Ansigterne var forstenede hos Aalborg Håndbolds spillere, efter at de fredag aften smed en sikker slutspilssejr væk mod Ribe-Esbjerg og blot fik uafgjort 33-33 med hjem fra det vestjyske.

Ingen kunne forstå, hvordan det var lykkedes nordjyderne at smide en føring på 33-27 væk på bare tre et halvt minut.

- Det var simpelthen bare noget utilgiveligt sjask, det vi lavede til slut. Jeg har simpelthen ingen forklaring på det, siger en målløs Buster Juul fra Aalborg Håndbold.

Fløjspilleren stillede op som nybagt far til en søn og havde ikke fået meget søvn op til kampen. Alligevel lavede han fine fem mål på syv forsøg.

- Jeg synes egentlig, at vi spillede ganske disciplineret i næsten hele kampen og fik tingene til at foregå meget på vores præmisser. Men vi skal lære at lukke kampene noget tidligere. Med 10 minutter igen havde vi jo alle muligheder for at fjerne enhver tvivl om det her udfald, sukker Buster Juul.

Henrik Møllgaard og Aron Palmarsson forsøger at finde en grinmasse, der kunne passe, da slutsignalet fredag havde lydt i Esbjerg. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Aalborg Håndbold fører trods det uafgjorte resultat deres slutspilspulje - ét point foran Skjern. Så fløjspilleren vil trods fredagens nedtur ikke male fanden på væggen.

- Det er jo ikke fordi, at vores semifinaleplads eller sæsonmål bliver bragt i fare på grund af det her isolerede resultat. Men vi er i gang med at opbygge noget selvtillid og momentum efter en vanskelig periode, hvor vi har haft få spillere til rådighed. Det skete ikke i den her kamp, så det må vi gøre mandag mod Kolding i stedet.

Én af de spillere, der har siddet ude på det seneste, er Aron Palmarsson. Islændingen gjorde fredag et flot comeback med fem scoringer og seks assists.

- Han gjorde rigtig mange gode ting og udfyldte sin rolle helt som forventet. Så det var rigtig dejligt at have ham tilbage på holdet, siger Buster Juul.